Этого очень много у россиян: Гайдай сказал, как враг научился обнаруживать украинские дроны

Оккупанты активно используют дроны в войне против Украины. Недавно у них появилось средство, помогающее обнаруживать FPV-дроны.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что оккупанты активно пользуются как "Орланами", так и беспилотниками ZALA. Это помогает проводить разведку, корректировать артиллерию и т.д.

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Пытаются обнаруживать FPV-дроны

Как отметил Гайдай, оккупанты имеют значительное количество FPV-дронов. Также в последнее время они устанавливают на него ночные камеры. Украина тоже работает по этому направлению.

Сейчас военные также нуждаются в мобильных средствах РЭБ, позволяющих хоть как-то уберечься от этих дронов. Кроме того, в оккупантов появились средства, позволяющие обнаружить, что вблизи летит FPV-дрон.

В оккупантов появились такие небольшие коробки размером с телефон. Как только наш FPV-дрон куда-то подлетает, там начинает идти звуковой сигнал и гореть светодиод. Это сразу дает знать, что где-то рядом летает FPV-дрон. Это усложняет работу операторам таких беспилотников,

– сказал Гайдай.

Тем не менее в Украине также начинают создавать аналогичные устройства, которые помогут выявлять FPV-дроны. Речь идет о кустарном производстве. И цены сравнительно недорогие – около 2 тысяч гривен за единицу. Гайдай уже заказал пробную партию на тестирование для украинских военных.

FPV-дроны: коротко