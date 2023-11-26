Чрезвычайно востребованы на фронте: Минобороны тестирует новые украинские FPV-дроны

В Минобороны устроили испытания для дронов от шести производителей. Отечественные БПЛА проверили на уязвимость к средствам РЭБ.

Отдельно беспилотники протестовали на стойкость к подавлению сигнала видеосвязи и канала управления беспилотным авиационным комплексом.

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В Украине расширят производство дрона-камикадзе

Подавляющее большинство производителей FPV-дронов – частные компании. Одна из них представила серию дрона-камикаде, уже отлично проявившего себя в боевых условиях, в частности в противостоянии с вражескими средствами РЭБ.

Если испытания этого дрона и дальше будут успешны, предприятие расширит масштабы своего производства. Известно, что этот дрон начали разрабатывать почти год назад. Он способен выполнять боевые задания на расстоянии до 10 километров.

Те технологии, которые использовались для разработки этой модели, - не инновационные или уникальные, это сборная солянка наших знаний, удачное сочетание опыта предыдущих изделий,

– отметила компания-производитель.

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Почему FPV-дроны важны для фронта

: В нашей стране уже несколько сотен предприятий работают над созданием современных украинских беспилотников, поскольку этот вид вооружения очень востребован на фронте.

FPV-дроны – вид беспилотников, управление которыми осуществляется с помощью функции "вид от первого лица". Эта функция означает передачу видео в реальном времени с камеры, установленной в БПЛА. Оператор дрона видит местность вокруг беспилотника с помощью специальных очков, как будто он сидит в середине самого летательного апарта. Этот тип БПЛА может нести 1-1,5 килограмма взрывчатки на расстоянии до 20 километров и поражать на скорости 100-120 километров в час.

Военные называют FPV-дроны дешевой альтернативой боеприпасам. В среднем цена такого дрона колеблется от 380 до 500+ долларов. Они выручают в период "снарядного голода", рассказывают защитники.

Кроме того, FPV-дрон на фронте используют как вспомогательное средство к артиллерии, а иногда как ее заменитель. Он может также вывести из строя тяжелую технику, такую как танк. Эти дроны эффективно проявили себя в "контрбатарейной борьбе".