Подразделение использует по 20 FPV-дронов в день: боец ВСУ просит присоединиться к важному сбору

Российско-украинскую войну справедливо называют дроновой, ведь беспилотные летательные аппараты играют важную роль для обеих сторон. Поэтому важно обеспечить бесперебойную поставку этих средств поражения для наших защитников.

Командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о важности работы дронов для разных подразделений на фронте. Однако для достижения требуемого результата защитники вынуждены запускать десятки этих средств за один день.

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"Подразделение применяет минимум 20 дронов в день. Благодаря применению этого количества средств можно уничтожить или поразить технику противника на миллионы долларов", – отметил Федоренко.

Дроны облегчают работу разным украинским подразделениям: смотрите видео 24 Канала

При благоприятных погодных условиях бойцы из "Ахиллеса" могут применить

Каждое поврежденное или уничтоженное средство больше никогда не будет обстреливать украинские позиции и обеспечивать логистику российским оккупантам. Это значительно облегчит выполнение боевых задач на передовых позициях, в частности пехотинцам.

Подробнее о сборе

Один FPV-дрон стоит около 500 долларов, соответственно 20 – 10 тысяч долларов. Для системной бесперебойной работы нужен постоянный баланс, который пополняют из разных источников.

Этот сбор открыт постоянно. Мы собрали условно миллион гривен, купили на них 50 коптеров и начинаем собирать другой,

– объяснил Федоренко.

Кроме отдельных благотворителей, "Ахиллесу" помогают также разные фонды и международное сообщество.

Украинские дроны на фронте: последние новости

Ночью 26 ноября неизвестные дроны атаковали разные регионы России. Один из них попал в казарму Кантемировской дивизии. Впоследствии украинская разведка подтвердила причастность к атаке.

Поскольку Украина не может применять западное вооружение для ударов по России, нашли решение в собственном производстве дронов. Последняя атака беспилотников могла быть тестовой.

К слову, Минобороны тестирует дроны от шести разных производителей. В частности, БПЛА проверили на уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Желающие присоединиться к сбору могут перевести средства на карту: