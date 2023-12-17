Об этом очень мало говорят: какое оружие может помочь Украине

В условиях нехватки боеприпасов на фронте волонтеры начали призывать государство активнее включаться в закупку и производство FPV-дронов. В то же время у некоторых военных обозревателей есть оговорки относительно того, чтобы делать ставку на этот тип вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт издания Defence Express Иван Киричевский. Он считает, что производство и закупка боеприпасов отнюдь не менее значимы, чем развитие FPV-дронов.

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Насколько эффективны FPV-дроны на фронте.

Особенностью FPV-дронов является то, что на одно попадание этого оружия может приходиться значительное количество промахов – вплоть до 15 при худшем сценарии. Именно такой риск неэффективного использования этих средств не позволяет, по мнению Киричевского, считать FPV оружием, которое может решить ход войны.

Технологическое развитие этого оружия позволило сократить цену его производства до 500 долларов за один дрон. Впрочем, из-за ограниченного количества полезной нагрузки, которую способен нести FPV, эти дроны не могут гарантировать одномоментного уничтожения враждебной цели. Именно поэтому Россия пытается делать ставку на свои беспилотники "Ланцет", которые способны нести до 5 килограммов взрывчатки против 1,5 килограмма FPV-дрона.

"FPV-дроны – это импровизированное решение в условиях, когда обе стороны войны пытаются решить проблемы с боеприпасами", – убежден Киричевский.

Обратите внимание! Несмотря на то, что FPV-дрон действительно является более простым и дешевым в производстве заменителем артиллерийских боеприпасов, его использование в войсках достаточно системно и может обсчитываться двумя десятками беспилотников в день для одного подразделения. Украинские производители уже способны производить несколько десятков тысяч FPV в месяц, а это оружие время от времени останавливает даже такую технику, как российские танки или "Сонцепеки".

В то же время из-за длительного "простоя" в производстве боеприпасов в мире, Украине и ее партнерам нелегко удовлетворить все потребности Сил обороны в этой номенклатуре вооружения. Об этом может свидетельствовать, в том числе, и отставание Евросоюза от своего плана по производству миллиона боеприпасов для ВСУ.

Какое оружие может помочь в борьбе с FPV-дронами

Ранее в эфире 24 Канала пресс-офицер Сухопутных войск сообщил, что в течение суток на Востоке Россия использовала десятки дронов-камикадзе, в том числе 45 на Бахмутском направлении и 31 на Лимано-Купянском направлении. В то же время враг использовал и другие имеющиеся у него средства поражения, в частности артиллерию и авиацию.

Однако все познается в сравнении. Например, по советским нормативам для того, чтобы уничтожить один взводный опорный пункт, требуется 2000 снарядов. Поэтому можно считать, что выпуская десятки FPV-дронов в сторону украинских позиций, агрессор пытается решить проблему нехватки артиллерийских снарядов.

Киричевский уверен, что FPV-дрон не является оружием, которое поможет врагу остановить украинское наступление или позволит Силам обороны получить положительный результат. Он следует принципу, что только пехота и бронетехника способны продвигаться вперед и возвращать оккупированные территории.

В то же время в публичном пространстве очень мало говорят о потребности Сил обороны в управляемых снарядах, хотя они также весьма эффективны и, при необходимости, могут значительно эффективнее уничтожать цель, на которую ушло гораздо больше неуправляемых снарядов.

"Чтобы противодействовать российским дронам, надо поражать их расчеты. А чтобы поражать эти расчеты, нужно управляемое вооружение, которое дает быструю реакцию от обнаружения до поражения. Мы их (россиян – 24 Канал) FPV-дронами не обгоним, поэтому стоит поразмышлять о более классических средствах", – предположил Киричевский.

Что известно об украинских дальнобойных дронах