Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально прекратила свое существование

Пророссийская партия ОПЗЖ прекратила свое существование. О ее роспуске объявили в Верховной Раде Украины.

О прекращении деятельности в Верховной Раде "Оппозиционной платформы – За жизнь" стало известно 14 апреля. Соответствующее решение было принято в СНБО во время закрытого пленарного заседания. Теперь же партия совсем прекратила свое существование.

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Что предшествовало прекращению существования ОПЗЖ

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наше государство стали покидать депутаты ОПЗЖ. Всего за 3 дня за границу вылетели 60 чартеров.

Уже через несколько дней стало известно о том, что мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора сдал город российским военным. Он начал открытое сотрудничество с оккупантами. Позже его удалось поймать. Тогда прокуроры обвинили его в государственной измене.

В середине марта Илья Киву, депутата от ОПЗЖ, ГБР объявило в международный розыск. Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Илью Киву обвиняют в госизмене, а также в публичных призывах изменить границы территории Украины. После этого появилась информация о прекращении деятельности ОПЗЖ по Украине. В частности, в Херсоне, Одессе, Днепре, Мариуполе и Житомирской области.

Во время ночного обращения Владимир Зеленский отметил, что во время войны в Украине прекращают свою деятельность ряд партий. Среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", а также "Блок Владимира Сальдо".

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что с каждым депутатом ОПЗЖ разберутся отдельно. Тогда он отметил, что партия еще "не добита, но, поверьте, она обязательно будет уничтожена". Кроме того, он отметил, что перед украинским законом будут отвечать депутаты ОПЗЖ, которые помогают оккупантам.

Впоследствии в ОПЗЖ решили пойти на хитрость. Депутаты деятельность партии приостановили, но вместе с тем создали другую депутатскую группу. Ее они назвали "Платформой за жизнь и мир". Заметим, что ранее одной из причин остановки работы ОПЗЖ ее члены назвали отсутствие мира. Потому не удивительно, что в новом названии его обязательно вписали. Возглавил эту группу сам Юрий Бойко.

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