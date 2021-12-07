Во Франции обрушился жилой дом: людей ищут под завалами

На юге Франции ночью 7 декабря произошел взрыв в трехэтажном многоквартирном доме. После того здание обвалилось.

Детали взрыва во Франции

Взрыв произошел во вторник около 03:50 в муниципалитете Санари-сюр-Мер. Он вызвал обрушение многоквартирного дома в портовом районе.

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Службы спасения, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильный запах газа,

– заявил представитель местных властей.

Сейчас 4 человека отвезли в больницу. Еще до 5 человек могут быть под завалами, но точное количество пока неизвестно. В данный момент эвакуированных поместили в спортзал.

На месте происшествия работают:

70 спасателей,

4 бригады медиков,

2 пожарные машины,

бригада, специализирующаяся на ликвидации последствий аварийно-спасательных работ.

Взрывы в жилых домах: последние новости

В селе Широкая Балка Одесской области взрыв произошел в частном домовладении. Владелец дома оказался под завалами. Пострадавшего освобождали спасатели.

2 декабря в Покровске Донецкой области произошел взрыв в квартире на 9 этаже. Пострадал владелец квартиры. Его оперативно госпитализировали с термическими ожогами кистей, головы и лица. На месте происшествия работали 11 спасателей.

1 декабря в Измаиле Одесской области прогремел взрыв в частном доме. Он вызвал возгорание летней кухни на площади 5 квадратных метров. Инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – женщина разжигала ее с помощью бензина. На месте взрыва спасатели оказали помощь одной пострадавшей.

27 ноября взорвалась многоэтажка в Новой Одессе. В результате трагедии 3 человека погибли, а еще 3 – получили травмы. Кроме того, жильцы 30 квартир лишились жилья.

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