Во Франции обрушился жилой дом: людей ищут под завалами
7 декабря 2021 , 10:48Читати новину українською
Источник:BFM TV
На юге Франции ночью 7 декабря произошел взрыв в трехэтажном многоквартирном доме. После того здание обвалилось.
Детали взрыва во Франции
Взрыв произошел во вторник около 03:50 в муниципалитете Санари-сюр-Мер. Он вызвал обрушение многоквартирного дома в портовом районе.
Читайте также Взрыв на Бурштынской ТЭС: один из пострадавших умер в реанимации
Службы спасения, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильный запах газа,
– заявил представитель местных властей.
Сейчас 4 человека отвезли в больницу. Еще до 5 человек могут быть под завалами, но точное количество пока неизвестно. В данный момент эвакуированных поместили в спортзал.
На месте происшествия работают:
- 70 спасателей,
- 4 бригады медиков,
- 2 пожарные машины,
- бригада, специализирующаяся на ликвидации последствий аварийно-спасательных работ.
Взрывы в жилых домах: последние новости
- В селе Широкая Балка Одесской области взрыв произошел в частном домовладении. Владелец дома оказался под завалами. Пострадавшего освобождали спасатели.
- 2 декабря в Покровске Донецкой области произошел взрыв в квартире на 9 этаже. Пострадал владелец квартиры. Его оперативно госпитализировали с термическими ожогами кистей, головы и лица. На месте происшествия работали 11 спасателей.
- 1 декабря в Измаиле Одесской области прогремел взрыв в частном доме. Он вызвал возгорание летней кухни на площади 5 квадратных метров. Инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – женщина разжигала ее с помощью бензина. На месте взрыва спасатели оказали помощь одной пострадавшей.
- 27 ноября взорвалась многоэтажка в Новой Одессе. В результате трагедии 3 человека погибли, а еще 3 – получили травмы. Кроме того, жильцы 30 квартир лишились жилья.
Это может вас заинтересовать – На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: смотрите видео