Россия угрожает бить по французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ
Источник:BFMTV
В России истерика из-за инструкторов, которых в Украину отправили страны-союзники, докатилась до угроз в сторону Франции. В Париже уже готовят ответ стране-агрессору.
Как сообщают французские СМИ, МИД страны возмущено угрозами спикера российского посольства Александра Макогонова. Он заявил, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для ударов со стороны российских захватчиков.
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Франция не оставит без ответа угрозы России
Представитель посольства России в Париже Александр Макогонов, как и любой представитель страны-агрессора, предостерег и пригрозил Франции из-за отправки французских инструкторов на территорию нашего государства.
Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью,
– цинично заявил он.
Впрочем, реакции страны российский представитель долго не ждал, поскольку его абсурдные и коварные угрозы резко прокомментировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.
"Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа", – подчеркнул французский чиновник. По его словам, сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж. Однако никаких дополнительных деталей относительно этого Кристоф Лемуан не добавил.
Что этому предшествовало
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине будут французские инструкторы, но во Франции отметили, что этот вопрос еще рассматривают. Стоит отметить, что проведенные опросы среди французов показывают, что они не против размещения своих войск в Украине.
- Французские СМИ сообщили, что Макрон может вскоре объявить о создании коалиции военных инструкторов, что, вероятно, состоится во время визита Зеленского во Францию. Недавно президент Украины заявлял, что "нам никто ничего не предлагал" и идея НАТО в Украине еще не приобрела конкретных очертаний.
- По данным СМИ, Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов. Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.
- Однако России это понравилось, поэтому в Кремле в очередной раз разошлись угрозами, пригрозив ударами по инструкторам, которых в Украину отправили страны-союзники. По словам Пескова, у иностранных инструкторов не будет иммунитета от российских атак.