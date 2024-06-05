Россия угрожает бить по французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

В России истерика из-за инструкторов, которых в Украину отправили страны-союзники, докатилась до угроз в сторону Франции. В Париже уже готовят ответ стране-агрессору.

Как сообщают французские СМИ, МИД страны возмущено угрозами спикера российского посольства Александра Макогонова. Он заявил, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут "легитимными целями" для ударов со стороны российских захватчиков.

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Франция не оставит без ответа угрозы России

Представитель посольства России в Париже Александр Макогонов, как и любой представитель страны-агрессора, предостерег и пригрозил Франции из-за отправки французских инструкторов на территорию нашего государства.

Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать россиян, они, естественно, станут легитимной целью,

– цинично заявил он.

Впрочем, реакции страны российский представитель долго не ждал, поскольку его абсурдные и коварные угрозы резко прокомментировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

"Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа", – подчеркнул французский чиновник. По его словам, сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж. Однако никаких дополнительных деталей относительно этого Кристоф Лемуан не добавил.

Что этому предшествовало