Франция не ответит ядерным оружием, если Россия нанесет тактический удар по Украине, – Макрон

Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

Французский президент подчеркнул, что такие действия будут противоречить интересам Франции и пояснил, что имеет в виду.

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Наша доктрина основывается на фундаментальных интересах Франции. Они четко определены, и они вообще не предполагают непосредственного вмешательства, если бы, например, была баллистическая ядерная атака по Украине или по региону,

– заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что Франция только помогает Украине защищаться, но не вступает в конфликт, нападая на Россию.

"Мы не воюем. Мы не участники войны", – несколько раз уточнил Макрон.

Как Франция поддерживает Украину в войне

В то же время, Франция уже поставила в Украину с начала войны 18 орудий Caesars и Макрон подтвердил предстоящую поставку 6 дополнительных единиц в сотрудничестве с Данией.

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Также Макрон заявил, что и дальше намерен разговаривать с Путиным, даже после массовых обстрелов Украины.

Кто из союзников применит ядерное оружие в случае его применения Россией

В НАТО заявили, что любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для него "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО".

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что Путин пойдет на применение ядерного оружия. В то же время, отметил, что Министерство обороны заранее разработало непредвиденные ситуации, если этот сценарий реализуется.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тоже заявила о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.

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