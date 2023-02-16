Франция отправила в Украину первые легкие танки, – СМИ

В январе Франция объявила о решении доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC. Уже 16 февраля в медиапространстве появилось сообщение, что первая партия этой техники уже отправилась в Украину.

Источники издания говорят, что украинские экипажи уже прошли обучение. Следовательно, 14 бронеавтомобилей AMX-10RC отправляются в Украину.

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Какие характеристики этих танков

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC. Известно, что Франция имеет на своем балансе 250 таких танков. Правда, в стране должны были снять их с вооружения.

Среди основных характеристик:

Вес одного AMX10-RC – 16,6 тонны;

Имеет пушку калибра 105 миллиметров;

Благодаря колесной базе эти машины обладают высокой мобильностью.

Дальность выстрела – до 2 000 метров.

Французскую боевую бронированную машину AMX-10RC производит компания GIAT. Эту технику можно использовать для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки пехоты во время боя.

Бронемашина имеет колесную формулу "6 на 6" и оснащена гидропневматической системой подвески с переменным дорожным просветом и наклоном. Потому боевая машина может эффективно скрываться в сложной местности.

По данным источникам издания Army Recognition, украинские военные должны получить 30 AMX-10RC.

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