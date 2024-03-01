Франция закажет для Украины беспилотники у компании Delair: когда наше государство их может получить

1 марта 2024, 09:27
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Sébastien Lecornu

Франция закажет у компании Delair 100 беспилотников, которые прибудут в Украину. Эта компания является одним из ведущих мировых производителей БПЛА.

Ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск Альянса в Украину. Однако пока невозможно сказать, что среди мировых лидеров есть единый консенсус по этому поводу.

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Беспилотники для Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал намерение заказать для Украины 100 дронов у компании Delair, занимающейся производством беспилотников. Он сообщил об этом в четверг, 29 февраля.

Кроме этого в своем посте он также отметил, когда Украина может ожидать поставку дронов. Так, по его словам, беспилотники прибудут в наше государство уже летом 2024 года.

В рамках инновационной программы Франция заказывает у компании Delair 100 дистанционно управляемых боеприпасов, которые прибудут в Украину этим летом (лето 2024 года – 24 Канал),
– отметил министр.

Глава Министерства обороны Франции отметил, что в целом французская оборонная промышленность закажет 2000 дистанционно управляемых боеприпасов – для удовлетворения потребностей французских Вооруженных сил и Вооруженных Сил Украины.

Военная помощь от Франции

  • Напомним, в сентябре 2023 года Франция уже закупала беспилотники у компании Delair для Украины. Речь идет о 150 дронах.
  • Недавно, 27 февраля, стало известно, что Франция передаст до 250 тысяч дронов для ВСУ до конца года. Они будут оборудованы площадными осколочными взрывными устройствами и искусственным интеллектом.
  • Известно, что дроны автономные, сами находят цели, идентифицируют их, после чего производят воздушный подрыв. При этом украинские военнослужащие должны быть укомплектованы активными RFID-токенами.
Автор: Ірина Марціяш