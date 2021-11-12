Франция предупредила Россию о последствиях из-за новой агрессии против Украины

Министры иностранных дел и обороны России и Франции провели встречу. Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации безопасности в Украине из-за агрессии с российской стороны.

Министр обороны Флоренс Парли и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выразили обеспокоенность из-за ухудшения ситуации безопасности в Украине. В пресс-службе Министерства Вооруженных сил Франции говорится, что они "четко предупредили о серьезных последствиях любого возможного ущерба территориальной целостности Украины".

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России напомнили об обязательствах

Министры призвали Кремль как можно быстрее вернуться к организации проведения министерского заседания нормандского формата.

В то же время России напомнили о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с требованиями ОБСЕ.

Вероятное скопление войск России на границе: коротко

Возле границы с Украиной не зафиксировали масштабного перемещения военных подразделений России. Однако Кремль активизировал деятельность разведки.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоен информацией о вероятном стягивании российских войск к границе с Украиной. В то же время он обсуждает ситуацию с европейскими коллегами.

Президент Украины 10 ноября назвал перемещение войск России вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением, которое не действует. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.