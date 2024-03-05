Германия значительно отстает от Франции: какое преимущество есть у Макрона

Европа переживает значительные преобразования с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, меняются роли Франции и Германии в контексте новых угроз, возникающих на континенте.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что старый подход к российско-украинской войне уже себя исчерпал. Это чувствуется и по санкциям против России, и по поддержке Украины, и по обеспечению коалиции вокруг нее. Поэтому сейчас есть осознание необходимости в формировании новых подходов, и этот процесс идет.

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Не вкладывались в безопасность

Большую роль в этом начала играть Франция, которая находится в поиске своей геополитической ниши в Европе и за ее пределами.

Французские элиты делают ставку на то, чтобы сделать из Парижа столицу безопасности Европейского Союза. Берлин – это экономическая, финансовая столица, ведь размер немецкой экономики в разы больше, чем французской. Однако в плане безопасности Германия значительно отстает от Франции,

– объяснил политолог.

Это связано в частности с тем, что Германия не является ядерной державой, а после Второй мировой войны она проходила период демилитаризации. Кроме того, страна имеет специфическую политическую культуру, а также определенные исторические комплексы. Финансовое могущество Германии значительное время конвертировалось по хорошему курсу в политическую влиятельность.

Кроме того, Берлин после Второй мировой войны не вкладывался в безопасность – она гарантировалась с помощью механизмов НАТО, и в частности США.

У Франции значительно лучшая позиция

Теперь мы переходим к периоду предвоенного мира, а это предполагает серьезные инвестиции в оборону. Германия здесь стартует со многими гирями на ногах, а Франция наоборот. Несмотря на свои, по сравнению с Германией, довольно скромные объемы экономики и финансовой состоятельности, у нее преимущества:

ядерную триаду;

вооруженные силы, которые достаточно хорошо экипированы;

военно-промышленный комплекс, который обеспечивал Франции возможности экспорта вооружения в другие государства и способность нарастить производство вооружения.

Франция сейчас имеет значительно лучшую позицию, потому что теперь именно безопасность конвертируется по высокому курсу в политическое влияние,

– подчеркнул Саакян.

Поэтому сегодня, по мнению политолога, Эммануэль Макрон является инструментом французского элитарного консенсуса по созданию из Франции столицы безопасности Европейского Союза. Для этого есть следующие условия:

геополитическая нестабильность;

дефицит безопасности в Европе.

"Кто-то его должен обеспечивать, а Франция претендует на роль того, кто будет донором безопасности для других стран, в частности, она может держать "ядерный зонтик" над ними внутри Европейского Союза", – подчеркнул Олег Саакян.

Отношения между Францией и Германией: что известно

В партии ФРГ заявили, что между Олафом Шольцем, канцлером Германии, и Эммануэлем Макроном, президентом Франции, сложились очень напряженные отношения.

Конфликт между лидерами стран обострился после саммита, который проходил в Париже. Тогда Макрон предположил возможность введения войск НАТО в Украину.

Однако в Германии очень остро отреагировали на это заявление. Шольц и министр обороны Германии заявили, что не будут отправлять солдат Бундесвера в Украину.

В то же время председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот отметил, что "франко-немецкий спор" опасен для Украины. Особенно когда ВСУ нуждается в "прагматической, скорой помощи".

Однако глава МИД Франции Стефан Сежурне отметил, что спора между Парижем и Берлином нет. Хотя он не отрицает существование очевидных разногласий по вопросу Украины между Макроном и Шольцом.

Франция также усиливает влияние на страны других регионов, в частности Армению, где "замещает" Россию, которую Ереван активно выжимает за периметр своей зоны безопасности. Также Франция наращивает свои связи с Казахстаном, куда пытается зайти именно через блок безопасности. Речь идет о поставках систем ПВО, контракты по самолетам, торговые пути. Франция выстраивает геополитическую конструкцию, контуры которой сформируются уже в 2024 году.