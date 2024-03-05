Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що старий підхід щодо російсько-української війни вже себе вичерпав. Це відчувається і по санкціях проти Росії, і по підтримці України та забезпеченню коаліції довкола неї. Тому зараз є усвідомлення потреби у формуванні нових підходів, і цей процес триває.
До теми Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну
Не вкладалися в безпеку
Велику роль в цьому почала грати Франція, яка перебуває в пошуку своєї геополітичної ніші в Європі та за її межами.
Французькі еліти роблять ставку на те, щоб зробити з Парижа безпекову столицю Європейського Союзу. Берлін – це економічна, фінансова столиця, адже розмір німецької економіки в рази більший, ніж французької. Проте в безпековому плані Німеччина значно відстає від Франції,
– пояснив політолог.
Це пов'язано зокрема з тим, що Німеччина не є ядерною державою, а після Другої світової війни вона проходила період демілітаризації. Крім того, країна має специфічну політичну культуру, а також певні історичні комплекси. Фінансова могутність Німеччини значний час конвертувалася за гарним курсом в політичну впливовість.
Крім того, Берлін після Другої світової війни не вкладався в безпеку – вона гарантувалась за допомогою механізмів НАТО, та зокрема США.
Франція має значно кращу позицію
Тепер ми переходимо до періоду передвоєнного світу, а це передбачає серйозні інвестиції в оборону. Німеччина тут стартує з багатьма гирями на ногах, а Франція навпаки. Попри свої, порівняно з Німеччиною, доволі скромні об'єми економіки і фінансової спроможності, вона має переваги:
- ядерну тріаду;
- збройні сили, які є достатньо добре екіпірованими;
- військово-промисловий комплекс, який забезпечував Франції можливості експорту озброєння в інші держави і здатність наростити виробництво озброєння.
Франція зараз має значно кращу позицію, тому що тепер саме безпека конвертується за високим курсом в політичний вплив,
– наголосив Саакян.
Тому сьогодні, на думку політолога, Еммануель Макрон є інструментом французького елітарного консенсусу щодо створення з Франції безпекової столиці Європейського Союзу. Для цього є наступні умови:
- геополітична нестабільність;
- дефіцит безпеки в Європі.
"Хтось його має забезпечувати, а Франція претендує на роль того, хто буде донором безпеки для інших країн, зокрема, вона може тримати "ядерну парасольку" над ними всередині Європейського Союзу", – підкреслив Олег Саакян.
Стосунки між Францією та Німеччиною: що відомо
- В партії ФРН заявили, що між Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, і Еммануелем Макроном, президентом Франції, склалися дуже напружені відносини.
- Конфлікт між лідерами країн загострився після саміту, який проходив в Парижі. Тоді Макрон припустив можливість введення військ НАТО в Україну. Проте в Німеччині дуже гостро відреагували на цю заяву.
- Шольц та міністр оборони Німеччини заявили, що не будуть відправляти солдатів Бундесверу в Україну.
- Водночас голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот зауважив, що "франко-німецька суперечка" є небезпечною для України. Особливо коли ЗСУ потребує "прагматичної, швидкої допомоги".
- Проте очільник МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив, що суперечки між Парижем та Берліном немає. Хоча він не заперечив існування очевидних розбіжностей щодо питання України між Макроном та Шольцом.