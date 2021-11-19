Французско-немецкий телеканал покажет сериал "Слуга народа"

Французско-немецкий телеканал Arte с 19 ноября приступил к показу украинского телесериала "Слуга народа". Описание сериала уже появилось на сайте Arte.

На сайте телеканала сериал назвали "комическим и отлично написанным". На данный момент телеканал анонсировал показ первого сезона "Слуги народа".

Не пропустите Вытеснить русскую музыку: в Украинском культурном фонде может появиться уникальная программа

В описании сериала на сайте Arte говорится: "Очарованные ценностями главного героя – наивностью, честностью и отвагой – украинцы поддержали Владимира Зеленского на выборах президента в 2019 году, отдав за него 73,2% голосов".

Arte объяснил своим зрителям, что "именно главный актер сериала стал новым президентом Украины". Соответствующую ситуацию назвали "одним шагом между реальностью и выдумкой".

Показ сериала "Слуга народа" в мире: коротко

11 ноября 2019 года основной государственный белорусский телеканал "Беларусь 1" начал показ украинского сериала с Владимиром Зеленским "Слуга народа".

Также права на показ сериала получила крупнейшая мировая интернет и ТВ платформа Netflix.

11 декабря впервые прошел показ сериала "Слуга народа" и на российском телевидении – на развлекательном телеканале ТНТ. Права на телетрансляцию сериала ТНТ передала шведская компания Eccho Rights.

В то же время картину приобрели вещатели Казахстана, Молдовы и Эстонии.

Сериал "Слуга народа" создала компания "Квартал 95". Премьера в Украине состоялась в 2015 году на телеканале "1+1". Телесериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.