Во французском МИД назвали Путина "разжигателем войны": стремятся не допустить победы России

Министр Европейских дел Франции Клеман Бон считает, что предоставление средств Украине – это не финансирование войны, а помощь суверенному государству, которое нужно как можно скорее освободить от российских оккупантов.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Europe1 и добавил, что Франция считает российского президента Владимира Путина "разжигателем войны".

Читайте "Россия заставила Украину и Польшу забыть споры прошлого, – Зеленский в Раде

Заявление министра Европейских дел Франции Клемана Бона

По словам представителя властей Франции, цель его страны – не допустить победы России в войне, которую она развязала против Украины. Кроме того, по его словам, Франция борется за освобождение нашего государства от российских войск.

Мы предоставляем Украине средства, не будучи самостоятельно вовлечены в войну. Это не просто моральная обязанность, а предотвращение угрозы для всей Европы,

– говорится в его выступлении.

Клеман Бон подчеркнул, что Украина не провоцировала войну, а ее "разжигателем" есть никто иной, как Путин. В то же время украинцы стремятся освободиться от страны, препятствующей их суверенности.

Разговор Зеленского с Макроном

17 мая президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Известно, что представители государств обсудили оборонную поддержку от Франции, подготовку 6 пакета санкций, возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

Не обошли вниманием и заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. В то же время Зеленский поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Макрон отметил, что подтвердил Зеленскому готовность Франции реагировать на нужды Украины. В частности, в оборонной технике, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержке, топливе и вопросах работы правосудия.

Президент Франции напомнил, что его страна уже отправила 800 тонн гуманитарной помощи и пообещал, что поставки вооружения и гуманитарного оборудования из Франции в ближайшие дни активизируются.

Франция подыгрывает Путину

В то же время, некоторые эксперты считают, что Франция в дальнейшем играет на руку Путину . Так, по словам политолога Александра Антонюка, некоторые страны фактически ведут политику двойных стандартов. Он напомнил, что 9 мая Эммануэль Макрон в Европарламенте отметил, что Украине может потребоваться длительное время для вступления в ЕС. Президент Франции предложил создать новый формат сотрудничества. Такая инициатива может стать попыткой склонить Украину к альтернативе членства в Евросоюзе.

К теме – кто блокирует помощь Украине в США и когда мы войдем в ЕС: смотрите видео