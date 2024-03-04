Российский фрегат с "Калибрами" и "Цирконами" прибыл в Катар: какова цель визита
Фрегат "Маршал Шапошников", который является носителем крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", прибыл в катарский порт Хамад. Российский боевой корабль отправился туда для участия в оборонной выставке.
О прибытии российского корабля в Катар сообщили российские СМИ, передает 24 Канал. Отмечается, что там “Маршал Шапошников” пробудет несколько дней.
Читайте также А-50 до сих пор не появляется ни в Ростовской области, ни в Азовском море, – Воздушные силы
На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства России в Катаре, а также офицеры военно-морских сил принимающей стороны,
– говорится в сообщении.
В СМИ отметили, что во время выставки фрегат смогут посетить участники и гости международного мероприятия.
Что это за корабль
Фрегат "Маршал Шапошников" – советский и российский многоцелевой фрегат проекта 1155 с управляемым ракетным оружием дальней морской и океанской зоны. Корабль также входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Судно было названо в честь советского маршала Бориса Шапошникова.
В 2016 году во время капитального ремонта корабль оснастили пусковыми установками ракетных комплексов "Калибр", "Циркон" и "Оникс".
"Тревожная" ситуация с российскими кораблями
- Последнее на сегодняшний день уничтожение российского корабля произошло 14 февраля. Тогда Вооруженные силы Украины вместе с Главным управлением разведки поразили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки. Интересно, что ранее этот БДК уже был поврежден – во время атаки 24 марта 2022 года на порт россиян в Бердянске.
- В будущем оккупантов также ждут неприятные сюрпризы в море. Так, в конце февраля украинцы собрали средства на 35 надводных дронов СБУ Sea Baby. Большой сбор "Морской бой" проводили United24, Monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, объяснив, что морские дроны уменьшат количество кораблей ЧФ.
- Из-за постоянных потерь Черноморского флота Россия также теряет свои оперативные возможности в Черном море. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, объяснив, что каждый уничтоженный корабль отвечал за определенное направление работы, которые после поражения уже не может выполнять.