Российский фрегат с "Калибрами" и "Цирконами" прибыл в Катар: какова цель визита

Фрегат "Маршал Шапошников", который является носителем крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", прибыл в катарский порт Хамад. Российский боевой корабль отправился туда для участия в оборонной выставке.

О прибытии российского корабля в Катар сообщили российские СМИ, передает 24 Канал. Отмечается, что там “Маршал Шапошников” пробудет несколько дней.

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На причале состоялась церемония встречи российского боевого корабля, в которой приняли участие представители посольства России в Катаре, а также офицеры военно-морских сил принимающей стороны,

– говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что во время выставки фрегат смогут посетить участники и гости международного мероприятия.

Что это за корабль

Фрегат "Маршал Шапошников" – советский и российский многоцелевой фрегат проекта 1155 с управляемым ракетным оружием дальней морской и океанской зоны. Корабль также входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. Судно было названо в честь советского маршала Бориса Шапошникова.

В 2016 году во время капитального ремонта корабль оснастили пусковыми установками ракетных комплексов "Калибр", "Циркон" и "Оникс".

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