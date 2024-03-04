Про прибуття російського корабля до Катару повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал. Зазначається, що там "Маршал Шапошников" пробуде декілька днів.

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На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства Росії у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони,

– йдеться у повідомленні.

У ЗМІ наголосили, що під час виставки фрегат зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.

Що це за корабель

Фрегат "Маршал Шапошников" – радянський і російський багатоцільовий фрегат проєкту 1155 з керованою ракетною зброєю дальньої морської і океанської зони. Корабель також входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. Судно було назване на честь радянського маршала Бориса Шапошникова.

У 2016 році під час капітального ремонту корабель оснастили пусковими установками ракетних комплексів "Калібр", "Циркон" та "Онікс".

"Тривожна" ситуація з російськими кораблями