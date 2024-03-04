Про прибуття російського корабля до Катару повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал. Зазначається, що там "Маршал Шапошников" пробуде декілька днів.
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На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства Росії у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони,
– йдеться у повідомленні.
У ЗМІ наголосили, що під час виставки фрегат зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.
Що це за корабель
Фрегат "Маршал Шапошников" – радянський і російський багатоцільовий фрегат проєкту 1155 з керованою ракетною зброєю дальньої морської і океанської зони. Корабель також входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. Судно було назване на честь радянського маршала Бориса Шапошникова.
У 2016 році під час капітального ремонту корабель оснастили пусковими установками ракетних комплексів "Калібр", "Циркон" та "Онікс".
"Тривожна" ситуація з російськими кораблями
- Останнє на сьогоднішній день знищення російського корабля відбулося 14 лютого. Тоді Збройні сили України разом із Головним управлінням розвідки уразили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки. Цікаво, що раніше цей ВДК вже був пошкодженим – під час атаки 24 березня 2022 року на порт росіян у Бердянську.
- У майбутньому окупантів також чекають неприємні сюрпризи в морі. Так, наприкінці лютого українці зібрали кошти на 35 надводних дронів СБУ Sea Baby. Великий збір "Морський бій" проводили United24, Monobank та блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков, пояснивши, що морські дрони зменшать кількість кораблів ЧФ.
- Через постійні втрати Чорноморського флоту Росія також втрачає свої оперативні можливості у Чорному морі. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пояснивши, що кожен знищений корабель відповідав за певний напрям роботи, які після ураження вже не може виконувати.