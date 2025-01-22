Лекс Фридман, который брал интервью у Зеленского, заявил, что поедет к Путину в Россию

Известный американский подкастер Лекс Фридман рассказал о намерении посетить Россию для того, чтобы взять интервью у Путина. Ранее блогер уже имел разговор с Зеленским.

На днях Фридман раскритиковал Зеленского за то, что тот "слишком резко" говорил о Путине. Подкастер сказал, что, мол, предоставил возможность украинскому президенту выразить готовность к миру, но тот ею не воспользовался, передает 24 Канал.

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Фридман хочет к Путину

Лекс Фридман в подкасте ведущего Джо Рогана рассказал, что готовится ехать в Россию, чтобы взять интервью у главы Кремля.

"Я осознаю риски, я принимаю риски и моя цель – просто добиваться мира, делать свой небольшой вклад в достижение мира", – сказал блогер.

По мнению Фридмана, с начала войны в 2022 году было три возможности заключить мирное соглашение. Первая – в марте-апреле 2022 года, когда украинские силы отстояли Киев, вторая – осенью того года после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и третья наступила сейчас.

Подкастер считает, что "и Зеленский, и Путин боятся Трампа". Фридман подчеркнул, что новый президент США – "это замечательная кандидатура, чтобы заключить мир, потому что все они верят, что Трамп может сделать какую-то сумасшедшую ф*гню".

Лекс не уточнил, когда он собирается поехать в Россию, и удалось ли ему достичь каких-либо договоренностей о разговоре с российским диктатором.

В Кремле слова Фридмана об интервью с Путиным пока не комментировали.

К слову, во время интервью с Зеленским Фридман говорил, что Путин "любит свою страну", и к нему стоит относиться с уважением.