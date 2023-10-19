Безрезультатное наступление России на Востоке, контрнаступление на Юге: карта боевых действий на 19 октября

Наши защитники продолжают отражать атаки и штурмы врага по восточным направлениям фронта. В то же время, они проводят контрнаступательную операцию на Юге Украины.

Собственно, между Вооруженными Силами и российскими оккупантами – жестокие бои по всей линии фронта. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя, а также смотрите, как выглядит карта боевых действий.

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Что происходит на Востоке

Враг сохраняет присутствие в районах своего государства, граничащих с Украиной. Захватчики осуществляют активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск, и увеличивают плотность минных полей вдоль границы в Белгородской области.В ОСГВ "Хортица" информируют, что украинские бойцы отбили более 15 атак оккупантов в окрестностях Синьковки, Ивановки, Кисловки в Харьковской области, а также более 10 атак вблизи Надежды Луганской области.Вооруженные Силы Украины отразили 5 атак противника в районе Макеевки Луганской области.Захватчики безрезультатно пытались вернуть утраченную позицию в районе Клещеевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, уменьшают личный состав русской армии и отвоевывают новые позиции.В ОСГВ "Таврия" сообщают, что с помощью воздушной поддержки враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку. Наши защитники отбили 3 атаки оккупантов. В то же время, захватчики пытаются наступать в окрестностях Новокалинового и Первомайского, что в Донецкой области. Успеха не имеют.Украинские военные отбили 17 вражеских атак в районе Марьинки и еще 4 атаки в районе Новомихайловки Донецкой области.Силы обороны отразили атаки российских войск в районе Новомайорского Донецкой области.

Боевые действия в Донецкой и Луганской областях: смотрите на карте DeepState

Южные направления фронта

Безумные потери врага

Военно-воздушные силы Украины нанесли 15 авиационных ударов по сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника.

Также ВВС нанесли 3 авиационных удара по ЗРК врага. Уничтожили 1 российский самолет Су-25, 5 оперативно-тактических разведывательных БПЛА.

А вот ракетные войска поразили 2 командных поста, 1 ракетную систему "Тор", 1 контрбатарейную радарную систему "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских установок оккупантов.

Кроме того, по состоянию на утро 19 октября известно о 290 680 ликвидированных захватчиках. Только 680 бойцов – за прошедшие сутки.

ВСУ сдерживают врага на окрестностях Новодаровки и востоке Малой Токмачки Запорожской области.Украинские подразделения ведут наступательную операцию на оси Мелитополя и имеют частичный успех юго-западнее Вербового Запорожской области. Также наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.Защитники продолжают вести контрбатарейный огонь и наносить удары по тылу оккупантов.