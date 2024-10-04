"В нужный момент": глава ФСБ боится, что руководство России могут ликвидировать

Представители кремлевского режима начали беспокоиться, что кто-то может их ликвидировать. Такие мысли появились у них после операции против боевиков Хезболлы с дистанционным подрывом их гаджетов.

Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, информирует 24 Канал.

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Верхушка Кремля беспокоится за свою жизнь

Российские силовики считают, что кто-то может устроить покушение на них, идентичное операции против боевиков Хезболлы с дистанционным подрывом их гаджетов.

Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративного внедрения "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и для организации покушений на представителей государственной власти с помощью переносной электроники в нужный момент,

– предупредил присутствующих явно напуганный всем этим Бортников.

При этом, кто именно может готовить аналогичную операцию против российской власти, он не уточнил.

Как Израиль заминировал пейджеры и взорвал членов "Хезболлы" в Ливане

17 сентября в Ливане начали массово взрываться около 5 000 пейджеров, что привело к гибели по меньшей мере 11 человек и ранению 3 000 – 4 000 человек, в частности посла Ирана в Ливане, который потерял глаз.

Генсек "Хезболлы" признал, что этоэто был самый тяжёлый удар в истории их организации. Израиль смог сделать так, чтобы "Хезболла" закупила пейджеры и другое оборудование не у какого-то тайваньского производителя, а у "кого нужно" – это поразительное достижение с оперативной точки зрения. "Хезболла" еще и заплатила за это 1,5 миллиона евро.

Всего в течение двух дней было ранено около 3 тысяч и десятки убитых боевиков "Хезболлы". В частности, иранский посол, которого считают куратором "Хезболлы", остался без глаза. Ведь имел на руках пейджер, который служит для оперативной связи между боевиками.