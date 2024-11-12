ФСБ якобы сорвала "операцию" ГУР по угону вертолета Ми-8, Юсов опроверг

Российская ФСБ заявила, что ей удалось сорвать так называемую "операцию" Главного управления разведки Минобороны Украины по похищению вертолета Ми-8МТПР-1. Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг это заявление в комментарии 24 Каналу.

Интересно, что Юсов рассказал также и о настроениях среди российских пилотов. Россияне деморализованы, ведь понимают, что за их действия будет расплата. Впрочем, всегда можно воспользоваться программой "Хочу жить".

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Что говорят в ГУР о фээсбэшных выдумках

Сообщение российских пропагандистов о якобы срыве украинской операции по похищению вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МИПР-1 и попытке вербовки пилота не соответствует действительности. Это превентивная работа российских спецслужб по запугиванию летного состава ВКС РФ и препятствованию контактам с украинской разведкой,

– пояснил Андрей Юсов.

Представитель разведки добавил, что ГУР МО фиксирует явные признаки деморализации среди российских летчиков как тактической, так и стратегической авиации. Ведь большинство ударов российской авиации приходятся на гражданские объекты, что приводит к значительным жертвам среди мирного населения. Оккупанты озадачены, поэтому ФСБ поспешила запугать их и продемонстрировать, что у нее "все под контролем".

Обратите внимание! Россияне добавили к своему фейку данные о том, что пилот должен был отравить своих коллег, а семью вывезти в Кишинев. Гуровцам якобы помогали "молдавские спецслужбы" Но оккупанты не только предотвратили похищение, но и ударили по украинской ПВО. Эти обвинения смешны. Вероятно, в ФСБ пересмотрели шпионских фильмов.

Следует сказать, что в августе 2023 года Максим Кузьминов действительно угнал российский вертолет. Как сообщил сам летчик, он не хотел воевать против Украины. Впоследствии Кузьминов отправился в Испанию, хотя украинские спецслужбы предупреждали, что не смогут обезопасить его там. Так и произошло: россияне нашли пилота и убили его.