Россияне готовили мощную спецоперацию, но мариупольцы их переиграли, – Андрющенко

Россияне на временно оккупированных территориях прибегают к крайне коварным ИПСО. Цель провокаций российских спецслужб одна – обнаружить и уничтожить движение сопротивления.

На днях российская ФСБ провела в Мариуполе очередную комплексную операцию, чтобы обнаружить проукраинских жителей оккупированного города. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу детали российской ИПСО и как удалось помешать врагу реализовать циничный план.

Обратите внимание Они готовятся, – Андрющенко предположил, для чего россияне концентрируют силы возле Мариуполя

В единстве сила

Россияне 6 февраля в новосозданном телеграмм-канале "Анархо-украинского движения" опубликовали сообщение с угрозами уничтожения школ и убийства всех учителей. Андрющенко отметил, что сообщения были написаны на "откровенном малограмотном суржике".

Оккупанты даже не поленились добавить к тексту с угрозами картинки с оружием, рецептами "Коктейля Молотова" и тому подобное.

На следующий день местные паблики начали писать о заминировании школ, эвакуации и самое главное – распространять "анархо-украинский" канал среди подростков.

Россияне создают такие каналы для того, чтобы обнаружить проукраинских мариупольцев. Очень мощная спецоперация, но тут мы их переиграли. Все работали как единый кулак, поэтому можем смело говорить, что единство ведет к победе и об этом надо всем напоминать,

– сказал Андрющенко.

Благодаря эффективной и слаженной работе работников из городского совета, информационного сопротивления, партизан и спецслужб операция врага провалилась. ФСБшники были вынуждены закрыть канал, не достигнув цели.

"Это оккупантам очень не понравилось, они разъярены. После этого россияне начали активно искать в городе партизан. Враг перетряхивает свои оккупационные администрации", – добавил советник городского головы Мариуполя.

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