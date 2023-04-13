ФСБ обвинила Украину в убийстве Татарского: что не так в этой истории
В России заявили, что к подрыву российского пропагандиста Владлена Татарского, кроме россиянки Дарьи Треповой, якобы причастен Юрий Денисов. По мнению россиян, якобы "сотрудник СБУ" приехал в Россию через Латвию, а после взрыва сбежал в Турцию.
Версию оккупантов 24 Каналу прокомментировал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что в первые 24 часа после взрыва, россияне объявили, что это сделали якобы "СБУ вместе с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального".
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"Я был искренне удивлен, что я не услышал в этом перечне ЦРУ, Государственного департамента США, британцев, англосаксов и вообще какой-нибудь масонский сговор", – заявил он.
Ступак отметил, что россияне как-то нереально быстро раскрыли дело.
И здесь говорят, что это вроде бы СБУ – такие-то люди. Не знаю, или это была СБУ, или это была военная разведка украинская, или это были вообще россияне, проукраински настроенные. Мне трудно об этом говорить,
– рассказал он.
"Классическая история"
Бывший сотрудник СБУ добавил, что единственное, что его беспокоит в этом моменте, это девушка, которая передавала российскому пропагандисту Татарскому статуэтку. Мол, это "классическая история", когда происходят такие вещи.
"Два магистральных сценария. Первый – человек, который передает, например, взрывчатку жертве. Что нужно с ним делать – или его максимально быстро эвакуировать с места происшествия, спрятать, что не было сделано. Очень странно", – подчеркнул он.
Или этот человек, который передает, по его словам, должен был погибнуть вместе со своей "мишенью", чтобы не было вообще свидетелей.
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"Здесь получается так, что она не погибла, ее эвакуация не была проведена. И она, получается, является весомым свидетелем по этому делу", – заявил он.
Иван Ступак добавил, что для него непонятно, почему та "сторона", которая организовала это событие, не позаботилась о судьбе этой девушки.
Экс-сотрудник СБУ предполагает и тот вариант, что, вероятно, ее намеренно оставили живой, потому что понимали, что она должна была дать "правильные" показания.
Убийство российского пропагандиста: главное
- В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв в одном из кафе. Тогда во время так называемого "творческого вечера" погиб российский пропагандист Владлен Татарский.
- Россия назвала это "терактом" и заявила, что к нему якобы причастны "украинские спецслужбы".
- По версии следствия, взорвалась статуэтка, которую Владлену Татарскому подарила россиянка Дарья Трепова.
- В ФСБ заявили, что "теракт" организовал якобы уроженец Донецкой области Юрий Денисов. Пропагандисты утверждают, что он вроде бы передал через посредника бомбу Треповой. А после взрыва вылетел из России через Армению в Турцию.