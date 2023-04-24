Приравнял Европу к России: посол Китая заявил о "неограниченных" отношениях между государствами

Западные страны неоднократно осуждали Китай из-за тесного сотрудничества с Россией в разгар войны в Украине. Однако на такие обвинения Китай нашел свое оправдание.

В частности, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что сотрудничество Пекина с Европой и другими странами является таким же "неограниченным", как и связи с Россией. Примечательно, что интервью с дипломатом опубликовали сразу после скандальных заявлений посла Китая во Франции Лу Шайе.

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"Вопрос Европы не должен привязываться к Украине"

Посол Фу Конг осудил "попытки" использовать китайско-российские отношения для того, чтобы "посеять раздор между Китаем и Европой". Кроме того, он отрицал, что Пекин мог заранее знать о планах России осуществить полномасштабное вторжение и поставлял оружие.

Европейская сторона должна правильно понимать ссылку к отсутствию границ. Дружба и сотрудничество между странами – бесконечны и не должны быть искусственно ограничены. Китайско-российское сотрудничество является неограниченным, и то же касается Китая и Европы,

– сказал Фу Конг.

Более того, он подчеркнул, что отношения Пекина и ЕС многогранны и считает, что они не должны "привязываться к вопросу Украины".

Скандальные заявления китайского посла: что известно