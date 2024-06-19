Резерв+ получил новые функции: спикер Минобороны рассказал, что изменилось

Теперь в приложении Резерв+ доступен электронный военно-учетный документ. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный. Его можно предоставлять при пересечении границы.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил 24 Каналу, что теперь QR-код, сгенерированный в приложении, пограничники будут рассматривать как полноценный электронный военно-учетный документ. Ранее были разговоры о том, как это быстрее применить.

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"Резерв+ сейчас является полноценным электронным военно-учетным документом, который равен бумажному", – отметил спикер Министерства обороны Украины.

Какие еще новые функции появились в Резерв+

Этот сервис позволяет государству видеть то, сколько людей можно привлечь к защите Украины. К тому же в приложении запущена новая функция исправления данных онлайн.

Так, говорится о тех людях, которые являются военнослужащими, но до сих пор находятся на учете по определенным причинам. То есть это для тех военных, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберег".

Или же речь идет о тех военнообязанных, чьи данные не были найдены, и они получили такое уведомление в приложении.

Такое может произойти, например, из-за того, что была какая-то ошибка в налоговом номере или в персональных данных, которые подтягивались из государственных реестров,

– добавил Лазуткин.

Теперь гражданам можно заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных. То есть эти вопросы можно будет решить в чат-боте в режиме онлайн.

Если электронный военно-учетный документ не принимают сотрудники ТЦК и СП, в Минобороны просят сообщать о таких случаях на электронную почту поддержки приложения Резерв+ и описать ситуацию, которая возникла.