"Гаагская камера" растет, – Шейтельман об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Они подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины.

Ранее МУС выдавал ордера на арест еще четырем россиянам, среди которых Владимир Путин. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что это делает Россию "фейковым государством".

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Почему мы должны их слушать

Он напомнил, что ордера на арест уже выданы в частности Путину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

"Гаагская камера" растет – в ней уже должен быть командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш и Путин. Львова-Белова будет в отдельной камере, потому что вероятно сядет в женскую тюрьму. Теперь у них есть Герасимов и Шойгу. Все шестеро уже в розыске,

– подчеркнул политтехнолог.

Россия превратилась в "фейковую" страну, президент которой – в розыске. Также, по его словам, не повезло с Шойгу, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза – это второй человек в иерархии.

Если что-то происходит и кто-то из российских чиновников делает какое-то заявление, сразу вспоминаешь, что этот человек – в розыске, – заметил он.

После того как в Севастополе обломки ракеты убили людей, заявление сделала Львова-Белова о "страданиях детей".

"Однако это говорит преступница, которая скрывается от правосудия. Почему мы должны ее слушать? Почему в России дети должны чувствовать себя в безопасности, если их омбудсмен находится в розыске за кражу детей?", – отметил Михаил Шейтельман.