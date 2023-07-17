Россия предлагала 2 сценария Украине, чтобы снять ордер на арест Путина, – Давидюк
Владимир Путин невыездной, а это значит, что он не является полноценным участником международных коммуникаций. Россия пытается найти способ снять ордер на его арест.
Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. В частности, россияне "недипломатическими" кулуарными путями пытались выходить на Украину, чтобы отменить ордер на арест диктатора.
Смотрите также Путин сам рассказал, за что его могут отстранить от власти: наговорил на 20 лет тюрьмы
"Они предлагали Украине два сценария махинаций: либо ее содействие в том, чтобы международный суд в Гааге отказался от ордера, либо – чтобы Украина предоставила обвинительные факты столь низкого качества, чтобы Путин легко мог бы в суде "отбиться". Насколько мне известно, наша сторона отказалась", – заметил политический эксперт.
Путин боится, что его арестуют: смотрите видео
Делегитимизация Путина
Фактически президент России невыездной, поэтому весь мир затаил дыхание в ожидании его визита в Турцию или ЮАР. Ни один из них Москва не подтвердила, но если Путин отважится полететь в любую из этих стран, представители правопорядка будут вынуждены арестовать его.
"Путин сейчас на очень жестком международном шпагате, он не контролирует внешнюю повестку дня. Нам надо дожать, и еще не один ордер ему сделать, потому что отсутствие международной коммуникации для России – это делегитимизация президента", – подчеркнул Давидюк.
Орден на арест Путина
- Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала Южную Африку арестовать Путина в случае его визита на саммит глав государств БРИКС.
- Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина из-за ситуации в Украине.
- Российское МВД в ответ на то, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, решило объявить в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.