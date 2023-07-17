Россия предлагала 2 сценария Украине, чтобы снять ордер на арест Путина, – Давидюк

Владимир Путин невыездной, а это значит, что он не является полноценным участником международных коммуникаций. Россия пытается найти способ снять ордер на его арест.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк. В частности, россияне "недипломатическими" кулуарными путями пытались выходить на Украину, чтобы отменить ордер на арест диктатора.

Смотрите также Путин сам рассказал, за что его могут отстранить от власти: наговорил на 20 лет тюрьмы

"Они предлагали Украине два сценария махинаций: либо ее содействие в том, чтобы международный суд в Гааге отказался от ордера, либо – чтобы Украина предоставила обвинительные факты столь низкого качества, чтобы Путин легко мог бы в суде "отбиться". Насколько мне известно, наша сторона отказалась", – заметил политический эксперт.

Путин боится, что его арестуют: смотрите видео

Делегитимизация Путина

Фактически президент России невыездной, поэтому весь мир затаил дыхание в ожидании его визита в Турцию или ЮАР. Ни один из них Москва не подтвердила, но если Путин отважится полететь в любую из этих стран, представители правопорядка будут вынуждены арестовать его.

"Путин сейчас на очень жестком международном шпагате, он не контролирует внешнюю повестку дня. Нам надо дожать, и еще не один ордер ему сделать, потому что отсутствие международной коммуникации для России – это делегитимизация президента", – подчеркнул Давидюк.

Орден на арест Путина