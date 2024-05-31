В случае угрозы должны бить: МИД Литвы поддержал удары Украины по Беларуси

Сегодня в столице Чехии прошел не саммит глав иностранных дел стран НАТО. Перед его началом министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис ответил, должна ли Украина также бить по целям в Беларуси.

Ландсбергис намекнул, что Украина могла бы бить по российским военным целям на территории Беларуси, если Москва их туда переместит.

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Российские военные объекты должны быть уничтожены

Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения расположены на территории Белоруссии. Оттуда они вторглись на в северные области Украины. Сейчас же они там расположены в тренировочных лагерях и с другими целями. Впрочем, существует гипотетическая возможность переброски из России в Беларусь вражеских войск для нанесения новых ударов по Украине.

Если Россия, опасаясь, что цели могут быть обстреляны в России, может переместить их куда-то в другом месте, то я считаю, что выбор целей тоже нужно перенести,

– рассказал Габриэлюс Ландсбергис.

Отвечая на вопрос, должна ли бить Украина по целям в Беларуси, министр иностранных дел Литвы заметил, что он имеет в виду, что Украина должна иметь способность защищаться.

Запад разрешил Украине бить по целям в России