Карты показывают тюрьму: гадалка за деньги "нашла" погибшего военного, полиция открыла дело

Журналисты hromadske вывели на чистую воду одну из гадалок. Теперь за дело взялась полиция.

Медийщик Денис Булавин обратился к гадалке Марии с просьбой найти пропавшего военного по фотографии. Детали эксперимента передает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Журналист принес фото погибшего военного, гадалка сказала, что он жив

hromadske провело эксперимент, чтобы показать, как гадалки наживаются на родственниках военных. В сети мы нашли сайт, где женщина, которая представилась Марией, предлагает услуги гадания. По нашей просьбе она сделала предсказание о военном, попросив его фото, имя и дату рождения. А еще – 700 гривен,

– говорится в материале.

Денис Булавин показал фотографию погибшего человека, но Мария "нашла" военного. Мол, он тяжело ранен, поэтому надо "поставить защиту". Стоимость таких действий – более 20 тысяч гривен.

"Сделаю защиту своими силами. Вам нужно будет подготовиться: сполоснуться, перекреститься, прочитать молитву, которую я дам. Я все объясню. И когда буду работать, он выйдет с вами на связь, позвонит. Эта работа стоит 44 500 гривен, но для военных скидка – 21 500", – сказала женщина.

На вопрос, где же взять такую большую сумму, ясновидящая ответила: сделала расклад, тот показывает, что деньги найдутся. "У вас открытая сторона для помощи", – заверила она.

Работники СМИ обратились в полицию. Там открыли уголовное производство по статьям о покушении на уголовное преступление и мошенничество. Санкция статей предусматривает штраф, исправительные работы или ограничение свободы.