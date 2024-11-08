Медійник Денис Булавін звернувся до ворожки Марії з проханням знайти зниклого військового за фотографією. Деталі експерименту передає 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Журналіст приніс фото загиблого військового, ворожка сказала, що він живий

hromadske провело експеримент, щоб показати, як ворожки наживаються на родичах військових. У мережі ми знайшли сайт, де жінка, яка представилася Марією, пропонує послуги ворожіння. На наше прохання вона зробила передбачення про військового, попросивши його фото, ім'я та дату народження. А ще – 700 гривень,

– ідеться в матеріалі.

Денис Булавін показав світлину загиблої людини, та Марія "знайшла" військового. Мовляв, він тяжко поранений, тож треба "поставити захист". Вартість таких дій – понад 20 тисяч гривень.

"Зроблю захист своїми силами. Вам потрібно буде підготуватися: сполоснутись, перехреститись, прочитати молитву, яку я дам. Я все поясню. І коли буду працювати, він вийде з вами на зв'язок, подзвонить. Ця праця коштує 44 500 гривень, але для військових знижка – 21 500", – сказала жінка.

На запитання, де ж узяти таку велику суму, ясновидиця відповіла: зробила розклад, той показує, що гроші знайдуться. "У вас відкрита сторона для допомоги", – запевнила вона.

Працівники ЗМІ звернулися до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на кримінальне правопорушення та шахрайство. Санкція статей передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі.