Никто Луганскую область не сдавал, важно выиграть войну, – Гайдай
российские оккупанты временно контролируют значительную часть Луганской области. Однако Украина обязательно вернет не только Луганскую область, но и другие оккупированные территории.
Об этом 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, существует вероятность, что украинской армии, хоть и с боями, но придется оставить 1 или 2 населенных пункта.
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Гайдай подчеркнул, что это не следует воспринимать как трагедию.
Не надо сразу вырывать волосы на голове и говорить, что Луганскую область сдали. Никто Луганскую область не сдавал,
– отметил глава Луганской ОВА.
По его словам, самое важное – это победа над россиянами.
"Для нас важен конечный результат – выиграть войну против России, – сказал Гайдай.
Важное условие победы
Как отметил глава Луганской ОВА, для Украины важна победа только при условии, что удастся вернуть все украинские земли, захваченные российскими захватчиками.
Мы не говорим о какой-то части, 1 населенном пункте или 10. Мы должны вернуть всю Луганскую область, все территории Украины, временно оккупированные россией,
– сказал Гайдай.
Он добавил, что не сомневается в том, что Вооруженные Силы Украины справятся с этой задачей.
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на передовой: смотрите видео
Оккупанты на Луганщине: главные новости
- российские оккупанты заявляют о полной оккупации Луганской области. Захватчики так боятся контрнаступления, что планируют на скорую руку провести в Луганской области так называемый "референдум" за присоединение к России.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что такие заявления оккупантов – полная ложь. Ведь ВСУ все еще держат небольшой участок Луганской области. россиянам так и не удалось выйти на административные границы области.
- Украинские воины продолжают наносить удары по позициям оккупантов на временно оккупированных территориях. В Луганской области благодаря ВСУ уничтожили командный центр и несколько складов с боеприпасами.
- Владимир Зеленский ранее отметил, что Украина обязательно вернет все оккупированные города, в частности Северодонецк, Донецк и Луганск. Президент Украины добавил, что в Киеве не забывают ни об одном населенном пункте, который временно оккупирован россиянами.