Экс-министр Галущенко заявил, что его пытались убить

Герман Галущенко заявил, что пережил покушение на жизнь. Это произошло, когда он еще занимал должность министра энергетики.

Галущенко утверждает, что его хотели убить в начале полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".

Что известно о покушении на Галущенко?

Экс-министр отметил, что покушение на него произошло 26 февраля 2022 года в Киеве. По словам бывшего чиновника, его удерживали около трех часов и хотели расстрелять.

Галущенко уточнил, что с ним хотели расправиться "наши" и что это был так называемый friendly fire. Он напомнил, что в начале войны была "махновщина", то есть царствовал хаос и беспорядок.

После этой ситуации экс-министру энергетики предоставили охрану. Он был вынужден сменить место жительства и образ жизни.

Галущенко отметил, что история покушения является сложной, уголовное производство продолжается, однако деталей он раскрывать не хочет.

К слову, о покушении бывший министр рассказал 15 января во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека в условиях военного положения. ВСК обсуждала дело "Миндичгейта".

Галущенко рассказал, что он является свидетелем по этому делу и уже дал показания на допросе. "Это были формальные процессуальные действия, и я не скрывал этого", – подчеркнул экс-чиновник.

Он опроверг информацию, что якобы Миндич имел на него влияние, и защищал перед президентом. По словам Галущенко, все его встречи и разговоры с бизнесменом имели бытовой характер. Они познакомились в 2017 – 2018 годах через детей, которые учились в одном классе.