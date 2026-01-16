Экс-министр Галущенко заявил, что его пытались убить
- Герман Галущенко заявил, что пережил покушение на жизнь 26 февраля 2022 года в Киеве.
- После покушения Галущенко сменил место жительства и получил охрану.
Герман Галущенко заявил, что пережил покушение на жизнь. Это произошло, когда он еще занимал должность министра энергетики.
Галущенко утверждает, что его хотели убить в начале полномасштабного вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на "Новости.Live".
Что известно о покушении на Галущенко?
Экс-министр отметил, что покушение на него произошло 26 февраля 2022 года в Киеве. По словам бывшего чиновника, его удерживали около трех часов и хотели расстрелять.
Галущенко уточнил, что с ним хотели расправиться "наши" и что это был так называемый friendly fire. Он напомнил, что в начале войны была "махновщина", то есть царствовал хаос и беспорядок.
После этой ситуации экс-министру энергетики предоставили охрану. Он был вынужден сменить место жительства и образ жизни.
Галущенко отметил, что история покушения является сложной, уголовное производство продолжается, однако деталей он раскрывать не хочет.
К слову, о покушении бывший министр рассказал 15 января во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека в условиях военного положения. ВСК обсуждала дело "Миндичгейта".
Галущенко рассказал, что он является свидетелем по этому делу и уже дал показания на допросе. "Это были формальные процессуальные действия, и я не скрывал этого", – подчеркнул экс-чиновник.
Он опроверг информацию, что якобы Миндич имел на него влияние, и защищал перед президентом. По словам Галущенко, все его встречи и разговоры с бизнесменом имели бытовой характер. Они познакомились в 2017 – 2018 годах через детей, которые учились в одном классе.
- Напомним, что в ноябре НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в государственной компании Энергоатом. По данным следствия, теневая организация получала "откаты" от контрактов с поставщиками, общая сумма которых могла достигать около 100 миллионов долларов США.
- Тимур Миндич – ключевой фигурант и один из лидеров схемы, которого журналисты называют организатором коррупционной сети.
- Герман Галущенко попал под внимание следствия: у него проводили обыски дома и по месту работы как часть операции Midas.
- После обысков он сотрудничал со следствием и выступал в качестве свидетеля в процессе.
- Галущенко был отстранен, а затем уволен с должности министра юстиции после голосования Верховной Рады.