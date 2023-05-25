Гарантии безопасности для Украины: в Офисе Президента сделали важное заявление

Украина нуждается в гарантиях безопасности от международных партнеров. Пока активно обсуждают, в каком формате их должны предоставить нашему государству.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время общения с журналистами. По его словам, мы уже получаем основные необходимые для Украины гарантии.

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Следует гарантии безопасности закрепить

Основные гарантии, которые нам нужны, мы получаем. Есть вопросы о форме закрепления этих гарантий,

– сказал Ермак.

По его словам, Украина стремилась бы видеть смесь между Kyiv Security Compact (Киевский договор безопасности), а также двусторонними договорами по безопасности, которые имеют между собой США и Израиль.

Он также прокомментировал саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на июль 2023 года. По словам главы Офиса Президента, амбиции Украины не изменились.

Но мы понимаем, что членство будет точно тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью,

– подчеркнул он.

Глава ОП отметил, что чернового варианта итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе нет. Несмотря на это, у него отсутствует ощущение, что хоть какая-то страна-член Альянса окончательно "против" того, чтобы наше государство вошло в него.

Чего ждать от саммита НАТО

Своими соображениями и прогнозами поделился генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Прежде всего, он поздравил союзников с решением обучать украинских пилотов на западных истребителях. По его словам, это "мудрый шаг". Впрочем, следует помнить, что окончательного решения по передаче F-16 еще не было принято.

Далее в зависимости от того, как будет развиваться война и ситуация на месте, тогда будут приниматься окончательные решения по вопросу поставки,

– подчеркнул генсек НАТО.

Что касается безопасности в Украине, то об этом говорить рано, считает Столтенберг. Он заметил, что вопросы гарантии безопасности будут обсуждаться на саммите. Впрочем, у него отсутствуют ожидания относительно принятия окончательных выводов.

Обратите внимание, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предложении партнеров. Они считают, что для Украины оптимальной будет израильская модель безопасности. Она позволит облегчить поставки нашему государству оружия, а также технологий.