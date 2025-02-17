Политик из США назвал лучшую и самую действенную гарантию безопасности для Украины

Дональд Трамп хочет, чтобы именно Европа предоставила Украине гарантии безопасности. Однако пока европейские страны с этим "тянут".

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Европе следует сделать для этого определенный шаг. Пока же Украине остается полагаться только на себя.

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Лучшая гарантия безопасности для Украины

Рашкин отметил, что важным вопросом относительно гарантий безопасности остаются возможности Европы. Европейские страны начинают осознавать, что "зонтик безопасности США не раскроется".

Однако первоочередная, лучшая и самая действенная гарантия безопасности для Украины – Вооруженные Силы Украины и сама Украина,

– подчеркнул он.

Только после этого страны страны-члены НАТО должны понять важность Украины, которая является ключом к миру на континенте. Однако этого не будет, если на выборах в Европе будут выигрывать пророссийские политики.

Интересно! Эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал мнение о том, что у Европы не хватит военных для отправки миротворческих сил. Поэтому, кроме Вооруженных Сил, механизм защиты может дать механизм защиты “ядерный зонтик”, для этого надо восстанавливать арсенал ядерного оружия.

"Сейчас кажется, что эти страны знают, что они "следующие в списке". Это страны Балтии, Молдова и Польша. Они смотрят на все это реалистично", – сказал общественный и политический деятель.

Он добавил, что Россия действительно становится слабой каждый день, но надеяться на это не стоит. Пока не поздно, мир должен дать отпор агрессору.

К слову, в Financial Times сообщили, что США на этой неделе попросили Европу разработать детальные гарантии безопасности для Украины. Говорится также о предложениях по оружию и миротворческих контингентов.