Речь идет о разведке, в частности, воздушно-космической, воздушный, противоракетный компонент, ПВО. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь.

Какие варианты гарантий безопасности от США?

Михаил Самусь предположил, что это может быть и разведка, и воздушно-космическая разведка. Например, если говорить о мониторинге потенциального режима прекращения огня, то у Европы, к сожалению, ограниченные позиции по ведению воздушно-космической разведки именно оперативно-стратегического уровня. В США этот сектор очень развит. Поэтому участие Штатов в предоставлении такой информации было бы очень полезным.

То же самое можно говорить и об определенном участии в обеспечении воздушной компоненты. Я не говорю, что то, что американские F-35 будут как-то защищать Украину или осуществлять какие-то боевые вылеты на территорию Украины. Но сам факт присутствия США и воздушного базирования сил США в Европе уже создает определенное давление на Россию,

Кроме того, чрезвычайно важен и противоракетный, и противовоздушный компоненты. Например, в США есть несколько типов систем, которые могут обеспечивать именно противоракетную оборону и сбивать ракеты вроде "Орешника" в космическом пространстве на высоте от 100 до 200 километров. Такие системы нужны Украине.

На территории Польши, Румынии находятся две системы "Иджис", наземные варианты, которые могут сбивать "Орешник". Также было бы неплохо, чтобы США хотя бы первое время, пока у нас, в Европе нет таких систем, обеспечивали в рамках той, как сказала Джорджия Мелони, 5 статьи, но вне НАТО, противоракетную оборону. Это было бы очень полезно,

Гарантии безопасности Украине от США: что известно?