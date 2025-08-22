Мовиться про розвідку, зокрема, повітряно-космічну, повітряний, протиракетний компонент, ППО. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь.
Які варіанти гарантій безпеки від США?
Михайло Самусь припустив, що це може бути і розвідка, і повітряно-космічна розвідка. Наприклад, якщо говорити про моніторинг потенційного режиму припинення вогню, то у Європи, на жаль, обмежені позиції щодо ведення повітряно-космічної розвідки саме оперативно-стратегічного рівня. У США цей сектор дуже розвинутий. Тому участь Штатів у наданні такої інформації була б дуже корисною.
Те саме можна говорити і про певну участь у забезпеченні повітряної компоненти. Я не кажу, що те, що американські F-35 будуть якось захищати Україну чи здійснювати якісь бойові вильоти на територію України. Але сам факт присутності США і повітряного базування сил США у Європі уже створює певний тиск на Росію,
– сказав він.
Крім того, надзвичайно важливий і протиракетний, і протиповітряний компоненти. Наприклад, у США є кілька типів систем, які можуть забезпечувати саме протиракетну оборону і збивати ракети на кшталт "Орешника" у космічному просторі на висоті від 100 до 200 кілометрів. Такі системи потрібні Україні.
На території Польщі, Румунії перебувають дві системи "Іджис", наземні варіанти, які можуть збивати "Орешник". Також було б непогано, щоб США хоча б перший час, поки у нас, у Європі немає таких систем, забезпечували у межах тієї, як сказала Джорджія Мелоні, 5 статті, але поза НАТО, протиракетну оборону. Це було б дуже корисно,
– додав військовий експерт.
Гарантії безпеки Україні від США: що відомо?
18 серпня відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Також на ній були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Президент України повідомив, що за підсумками зустрічі почали працювати над гарантіями безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.
Видання Bloomberg пише, що, зокрема, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але без вступу до НАТО. За даними джерел, такий варіант не узгоджується із зобов'язаннями військового альянсу щодо колективної оборони, закріпленими у статті 5 Статуту НАТО. Водночас він зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, оперативно погодити відповідь у разі нападу.