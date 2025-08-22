Мовиться про розвідку, зокрема, повітряно-космічну, повітряний, протиракетний компонент, ППО. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь.

Які варіанти гарантій безпеки від США?

Михайло Самусь припустив, що це може бути і розвідка, і повітряно-космічна розвідка. Наприклад, якщо говорити про моніторинг потенційного режиму припинення вогню, то у Європи, на жаль, обмежені позиції щодо ведення повітряно-космічної розвідки саме оперативно-стратегічного рівня. У США цей сектор дуже розвинутий. Тому участь Штатів у наданні такої інформації була б дуже корисною.

Те саме можна говорити і про певну участь у забезпеченні повітряної компоненти. Я не кажу, що те, що американські F-35 будуть якось захищати Україну чи здійснювати якісь бойові вильоти на територію України. Але сам факт присутності США і повітряного базування сил США у Європі уже створює певний тиск на Росію,

– сказав він.

Крім того, надзвичайно важливий і протиракетний, і протиповітряний компоненти. Наприклад, у США є кілька типів систем, які можуть забезпечувати саме протиракетну оборону і збивати ракети на кшталт "Орешника" у космічному просторі на висоті від 100 до 200 кілометрів. Такі системи потрібні Україні.

На території Польщі, Румунії перебувають дві системи "Іджис", наземні варіанти, які можуть збивати "Орешник". Також було б непогано, щоб США хоча б перший час, поки у нас, у Європі немає таких систем, забезпечували у межах тієї, як сказала Джорджія Мелоні, 5 статті, але поза НАТО, протиракетну оборону. Це було б дуже корисно,

– додав військовий експерт.

Гарантії безпеки Україні від США: що відомо?