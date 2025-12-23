Об этом 24 Каналу рассказал советник ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что прежде всего гарантии должны быть прописаны в отдельном документе. Каждая страна-партнер Украины должны понимать, за что она отвечает.

Какие гарантии безопасности сейчас требует Украина?

Советник ОПУ объяснил, что сейчас есть много предложений по гарантиям безопасности. Украина предлагает сначала окончание горячей фазы войны (прекращение огня и мониторинг). В то же время Россия может использовать оперативную паузу для милитаризации и накопления ресурсов, в частности, на оккупированных территориях.

Президент четко говорит, что мы должны понимать, каким будет послевоенный мир – кто будет гарантировать, что Россия не начнет третий этап войны и масштабно заходить в Украину.

Поэтому гарантии безопасности должны зафиксировать юридически и прописать или в двустороннем формате, или в документе, где есть интересы США, Украины и Европы. В этих документах должно быть четко написано, кто и как будет финансировать ВСУ и какой они будут численности. Кроме того, говорим о построении противоракетной системы во время паузы, которая должна быть насыщена большим количеством инструментов, способных сбивать российские цели различной дальности,

– подчеркнул он.

Более того, европейские партнеры могут придерживаться принципа 5 статьи НАТО, когда вооруженная агрессия на одного союзника считается нападением на весь Альянс. В случае с Украиной – в течение 72 часов после вторжения страны-члены должны провести консультации относительно того, какую именно миссию они будут выполнять в рамках коллективного ответа.

Обратите внимание! Британский журналист и писатель Дэвид Патрикаракос отметил, что лучшие гарантии безопасности – это прочность ВСУ, финансирование которых будут поддерживать европейские партнеры.

Подоляк добавил, что гарантии безопасности должны быть прописаны в отдельном документе, куда не должны входить моменты по выходу из активной войны, инвестиций и восстановления Украины.

Что известно о дискуссиях относительно гарантий безопасности для Украины?