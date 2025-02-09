США не будут давать гарантий безопасности Украине: у Трампа сделали заявление

На следующей неделе в Европе состоится ряд встреч мировых лидеров. В частности, это Мюнхенская конференция по безопасности и "Рамштайн". Американская делегация планирует обсудить с партнерами пути завершения войны в Украине.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что у Трампа хотят, чтобы европейцы взяли ответственность за конфликт России и Украины, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также У Трампа прокомментировали, действительно ли тот говорил с Путиным

Что сказал Волц

По словам Волца, все лидеры мира готовы помочь Трампу завершить войну в Украине. На следующей неделе ряд американских чиновников будет иметь встречи с партнерами. Главное послание от представителей главы США к союзникам будет заключаться в том, что Европа должна взять на себя войну в Украине. Дональд Трамп остановит боевые действия, однако гарантии безопасности однозначно должны быть делом европейцев.

Волц также добавил, что на этой неделе состоятся разговоры о продлении Украине военной помощи. Расходы на поддержку Киева США хотят компенсировать путем партнерства по природным ресурсам.

Напомним, что Дональд Трамп объявил, что имеет конкретный план по окончанию войны в Украине. Также он подчеркнул, что всегда имел хорошие отношения с Путиным, и войны не было бы, если бы в 2022 году президентом был именно он, а не Байден.