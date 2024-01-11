Работа идет, скоро будет первый драфт, – Зеленский о гарантиях безопасности для Украины
В Украине постоянно работают над гарантией безопасности для нашей страны. Это подчеркнул Владимир Зеленский.
Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции, передает 24 Канал. По его словам, работают над гарантиями безопасности как для Украины, так и каждого украинца.
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Вскоре покажут черновик
Владимир Зеленский отметил, что работа по гарантиям безопасности для нашего государства ведется на постоянной основе. В то же время он констатировал, что подчас процесс медленный.
В ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществам (не только украинскому – 24 Канал) первый такой драфт. Не всего, потому что там есть закрытые непубличные нормы, но общие вещи сможем показать,
– отметил Владимир Зеленский.
Мы можем предположить, что глава государства своими словами хотел известить, что вариант проекта гарантий безопасности для нашего государства покажут вскоре. И хотя работа над ним идет медленно, президент считает, что ее можно положительно оценить.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины
- Обратим внимание, что страны G7 в начале июля 2023 года утвердили декларацию. Она обещает, что наше государство получит гарантию безопасности. Известно, что к соответствующей декларации уже присоединились более 30 стран мира.
- Накануне Владимир Зеленский определился с участниками делегации по гарантиям безопасности для нашего государства. В нее попали глава ГУР МО Кирилл Буданов, а также глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
- Заметим, что Андрей Сибига, заместитель главы ОП по международным вопросам, сообщил, что к декларации о гарантиях безопасности еще не присоединились 6 стран ЕС. Известно, что среди них – Польша.
- К слову, во время пресс-конференции Владимир Зеленский отверг слухи о подталкивании переговоров за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что сейчас все решается в кабинетах Украины, ведь решение принимает наше государство.
- По словам президента Эстонии Алара Кариса, мир и переговоры будут тогда, когда наше государство одержит победу в войне, развязанной Россией. Он подчеркнул, что возможное давление на наше государство ничего не значит.