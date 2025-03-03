Франция готова заменить США, – Макрон анонсировал предложение к союзникам

С приходом к власти Дональда Трампа отношения между вековыми союзниками обострились. США дали понять Европе, что она больше не сможет рассчитывать на американскую защиту, как раньше, а должна позаботиться о собственной безопасности самостоятельно.

На фоне угрозы вывода американских войск из Европы Франция готова пойти на размещение ядерного оружия на территории стран-союзников. Об этом Эммануэль Макрон сказал в интервью Le Figaro после саммита в Лондоне, передает 24 Канал.

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Франция готова спрятать Европу под своим ядерным зонтиком

Так, политик допустил возможность, при которой Франция предложит союзникам заменить США и разместить на их территориях собственную ядерку. Макрон подчеркнул, что те, кто желают углубить диалог с Парижем, "смогут при необходимости привлекаться к учениям сил сдерживания". "Эти обмены будут способствовать развитию настоящей стратегической культуры между европейцами", – добавил президент.

Напомним, что после ссоры Зеленского и Трампа что после ссоры Зеленского и Трампа Monobank запустил сбор средств на "ядерку". За 15 часов было собрано более 20 миллионов гривен. К инициативе присоединились около 70 000 участников из 61 страны, больше всего из Украины, США и Польши.

К слову, президент Зеленский называл предоставление Украине ядерного оружия альтернативой НАТО. В США восприняли эту идею негативно.