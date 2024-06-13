Уникальное соглашение по безопасности: как Япония может помочь Украине в войне с Россией

Украина и Япония 13 июня подписали соглашение по безопасности во время проведения саммита "Большой семерки". Впервые было заключено соглашения по гарантии безопасности со страной, не являющейся членом НАТО.

Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что Япония представляет Тихоокеанский регион, который достаточно удален от российско-украинской войны. Однако она имеет собственный опыт нерешенных территориальных вопросов с Россией.

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Готовится к войне

В Японии сложилась исключительная ситуация, ведь в этой стране нет армии. Она имеет собственные силы самообороны, на содержание которых тратятся очень большие средства. Их бюджет больше, чем расходы на оборону многих стран НАТО.

Однако японцы сознательно отказываются от войны как средства разрешения межгосударственных споров. В то же время к войне Япония готовится, ведь у них не очень стабильный регион.

Также Япония – высокотехнологичная страна. Она очень сильно может нам помочь ввиду развития разнообразных технологий, часть из которых можно будет использовать в обороне. Это очень важно, потому что новые разработки в сфере, например, производства дронов или IT-систем являются важными для Украины,

– подчеркнул политолог.

ВСУ являются абсолютным лидером по внедрению подобных новаций. Поэтому Япония может нам помочь, например, в роботизации войны, ведь является лидером развития роботизированных систем.

Открываются дополнительные механизмы

"Существует еще один важный нюанс, который делает Японию уникальной: она де-факто продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поскольку она не подписала договор с Советским Союзом, Россия, как его преемница, имеет спорные территории с Японией. Однако они являются спорными только в понимании россиян. Для нас четко понятно, это территории Японии, которые временно оккупировала Россия", – подчеркнул Рейтерович.

Это делает, по его мнению, подписание такого соглашения с Японией действительно уникальным явлением, потому что эта страна также страдает от последствий агрессии Советского Союза – России. Также она имеет территории, которые являются временно оккупированными. Причем оккупация продолжается аж с 1945 года.

Благодаря этому для Украины открываются дополнительные механизмы поиска путей выхода из нынешней ситуации с использованием опыта Японии.

Когда такая страна подписывает соглашение по безопасности с Украиной, заметил политолог, очень много государств, занимающих нейтральную позицию, делают соответствующие выводы. Если даже Япония, которая очень осторожно относится к любым вопросам войны, поддерживает Украину, тогда ситуация очень однозначна и понятно, кто является агрессором. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы война закончилась на условиях справедливого мира для Украины.

"В совокупности такие соглашения как с Японией, кроме мощной финансовой составляющей (Токио в рамках соглашения выделит Киеву 4,5 миллиарда долларов США), также стимулируют другие страны, в частности Тихоокеанского региона, активнее помогать Украине и присоединяться к подобным соглашениям", – отметил Игорь Рейтерович.

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