Украина начинает переговоры с США по гарантиям безопасности: будут действовать до вступления в НАТО

В начале августа начнутся переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности. Они будут действовать до членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил руководитель ОП. Андрей Ермак подчеркнул, что наше государство должно получить надежные гарантии на переходный период.

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"Оборонительная и финансовая поддержка, санкции и наказание агрессора"

Переговоры между Украиной и США о двустороннем соглашении о предоставлении гарантий безопасности начнутся уже на следующей неделе.

Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности. Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО,

– подчеркнул Ермак.

Добавил, что результатом работы международной рабочей группы стала общая Декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе. К ней уже присоединилось более десятка других стран, и почти каждую неделю присоединяются новые государства, заметил чиновник.

Ермак отметил, что Украина заключит с участниками Декларации систему договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности. Киев уже работает над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров.

Безопасные гарантии для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях агрессора,

– рассказал глава ОП.

Ермак подытожил, что гарантии безопасности – важная предпосылка для восстановления и развития общин, регионов и всей Украины.

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