Украина заявила НАТО, что не примет двусмысленных гарантий безопасности, – Kyiv Post

Для Украины одним из ключевых аспектов урегулирования войны является вопрос предоставления гарантий безопасности. Они должны четко отражать механизмы защиты и противодействия будущей потенциальной агрессии. Иначе – Украина откажется от двусмысленных гарантий.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал Kyiv Post.

Читайте также У Зеленского ответили, могут ли США прекратить продажу оружия Украине

Как Украина реагирует на неоднозначные предложения гарантий безопасности?

На отдельном заседании Совета НАТО-Украина министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев не согласится на односторонние уступки или неопределенные гарантии безопасности.

По словам дипломатов, присутствующих на встрече, Сибига подчеркнул, что "Россия не побеждает" и не достигает успеха на поле боя.

Министр подчеркнул, что любые договоренности по безопасности должны быть четкими, взаимными и учитывать интересы Украины, а не только создавать видимость прогресса для Москвы.

Интересно! Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выдвинул мнение, что среди потенциальных мер для обеспечения безопасности Украины возможно размещение ядерного оружия на ее территории. Он также подчеркнул важность вступления в НАТО и развертывания значительного контингента войск союзников.

Что говорят в Европе и США о гарантиях безопасности для Украины?