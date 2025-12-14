О моделях безопасности, которые могут рассматривать в команде Дональда Трампа, и об ограничениях таких подходов в эфире 24 Канала рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он объяснил, почему никакие бумажные гарантии сами по себе не работают.

Смотрите также Все ради одного телефонного звонка: политолог объяснил замысел США по Беларуси

Какие гарантии безопасности готова брать на себя Европа?

Европейские страны постепенно перебирают на себя часть ответственности за безопасность Украины. Речь идет не о введении войск, а о продолжении поддержки, которая ослабляет военный потенциал России без прямого вмешательства. Такой подход позволяет действовать жестко, но без открытой эскалации.

Теперь эту роль берет на себя Европа, но хочет делать это за российские деньги. Если они заберут эти средства и потратят на помощь Украине, это будет серьезный аргумент, что они настроены серьезно,

– объяснил Рашкин.

Речь идет о замороженных российских активах как возможном источнике финансирования помощи Украине. Такой сценарий означает прямое экономическое противостояние с Россией. Москва забрала бы эти средства сразу, если бы имела такую возможность.

Гарантии безопасности на бумаге не работают

Даже формальные международные соглашения не дают Украине реальной защиты, если за ними не стоит сила. Опыт прошлых договоренностей показывает, что подписанные документы сами по себе не сдерживают Россию и не останавливают агрессию. Именно поэтому любые предложения о новых гарантиях вызывают сомнения.

Эту логику все чаще озвучивают и в российском информационном пространстве, где признают ограниченность любых бумажных договоренностей.

Любой документ, который мы сегодня подпишем, ничего не гарантирует. Международное право, о котором все говорят, просто не работает,

– прозвучало в эфире российского телевидения.

Ключевое значение имеет не форма договоренностей, а ситуация на поле боя. Пока Россия не потерпит поражение, никакие бумажные гарантии не станут предохранителем от новой войны, считает Рашкин. Именно поэтому решающим остается силовой фактор.

От чего зависят гарантии США для Украины?

Американский подход к гарантиям безопасности остается нестабильным и сильно персонализированным. Решения принимаются не в рамках четкой стратегии, а зависят от политической конъюнктуры и личных мотивов руководства. Это делает любые обещания уязвимыми.

Все эти гарантии от Соединенных Штатов держатся на хорошем настроении американского президента. Если он в плохом настроении – гарантий не будет,

– объяснил общественный деятель.

При таком подходе Россия получает пространство для манипуляций и давления. Москва, по его оценке, пытается выторговать за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. В этих условиях Украина не может рассчитывать на устойчивые гарантии, если они не подкреплены реальными действиями и силой.

Мирный план и переговоры: последние новости