У Буданова назвали важное условие к гарантиям безопасности: как не совершить те же ошибки
- Будущий документ о гарантиях безопасности для Украины должен быть юридически однозначным и ратифицированным Конгрессом США.
- Украина стремится избежать ошибок Будапештского меморандума.
Будущий документ о гарантиях безопасности для Украины должен быть юридически однозначным и ратифицированным Конгрессом США, чтобы избежать ошибок, которые были в Будапештском меморандуме.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью телемарафона. Он назвал основные пробелы в Будапештском меморандуме.
Какие есть важные требования к гарантиям безопасности?
Ключевой аспект договоренностей с Россией – является юридическая однозначность, заявил Кислица. Этот документ должен быть официально утвержден законодательством Штатов.
Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно – и в украинской, и в английской версиях – говорится о гарантии,
– подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Кислица это объяснил тем, что Украина не хочет сделать те же ошибки, что были в Будапештском меморандуме.
Тогда из-за разногласий в переводе возникли нынешние проблемы. Ведь английский текст содержал только "заверения" – "assurance", а не реальные гарантии. А дальше там и того нет, только "commitments" – "обязательства". Однако украинский текст назывался "Будапештский меморандум о гарантии".
Что известно о мирных переговорах?
Во время встречи YES 2026 спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией невозможно до тех пор, пока украинцы не будут иметь четкого ощущения, что война больше никогда не повторится. По его словам, именно на это направлены нынешние протоколы по безопасности, которые должны гарантировать долгосрочный и стабильный мир.
В то время президент США Дональд Трамп стремится превратить подписание мирного соглашения между Украиной и Россией с участием США и европейских партнеров на масштабную публичную церемонию. Она бы подчеркнула его роль в завершении войны и сразу предусматривала бы гарантии безопасности. Однако Владимир Зеленский настаивает, что такие гарантии должны быть сначала юридически согласованы и ратифицированы Конгрессом США, отмечая, что Украина не может "отдать страну на тарелке".
Также президент Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры Украины, России и США пока не дали прорыва. Главным препятствием остаются четкие гарантии безопасности на случай нового российского вторжения, в частности конкретные механизмы реагирования союзников. Зеленский подчеркнул, что мирное соглашение должно сочетаться с предварительно согласованными и ратифицированными Конгрессом США гарантиями, чтобы украинцы были уверены в надежности поддержки союзников.