У Буданова назвали важное условие к гарантиям безопасности: как не совершить те же ошибки

Будущий документ о гарантиях безопасности для Украины должен быть юридически однозначным и ратифицированным Конгрессом США, чтобы избежать ошибок, которые были в Будапештском меморандуме.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью телемарафона. Он назвал основные пробелы в Будапештском меморандуме.

Какие есть важные требования к гарантиям безопасности?

Ключевой аспект договоренностей с Россией – является юридическая однозначность, заявил Кислица. Этот документ должен быть официально утвержден законодательством Штатов.

Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в котором конкретно – и в украинской, и в английской версиях – говорится о гарантии,

– подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Кислица это объяснил тем, что Украина не хочет сделать те же ошибки, что были в Будапештском меморандуме.

Тогда из-за разногласий в переводе возникли нынешние проблемы. Ведь английский текст содержал только "заверения" – "assurance", а не реальные гарантии. А дальше там и того нет, только "commitments" – "обязательства". Однако украинский текст назывался "Будапештский меморандум о гарантии".

