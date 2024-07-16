Зеленский ожидает подписания договоров безопасности с еще 9 странами
Украина готовится подписать соглашения о безопасности еще с девятью странами. На сегодняшний день подобных договоров уже 23.
Об этом заявил украинский гарант Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 15 июля, информирует 24 Канал.
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Ожидается подписание соглашений по безопасности с еще 9 странами
Президент Зеленский отметил, что к Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились всего 32 страны.
Это 32 страны, с которыми мы подписали, или в процессе и подпишем, двусторонние договоры о гарантиях безопасности. 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, там все – от денег до оружия, от гуманитарки до восстановления,
– рассказал президент.
По его словам, примерная сумма этих договоров составляет 38 миллиардов долларов. Он считает, что "это мощный результат".Напомним, президент также очертил основные достижения Украины за последние полгода. Он указал следующие пункты:
- принятие помощи для Украины от США;
- гарантии безопасности, к которым присоединились многие страны;
- решение по российским активам;
- открытие переговоров о членстве Украины в ЕС;
- саммит НАТО – самый мощный с точки зрения результатов, он очень усилил нашу ПВО.
- Саммит мира со 101 участником;
- конференция в Берлине по восстановлению.