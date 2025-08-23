Продолжаются активные обсуждения гарантий безопасности, которые Запад может предоставить Украине. Они должны стать альтернативой 5 статьи НАТО, которая предусматривает совместный ответ Альянса в случае нападения на одну из стран-членов.

Генерал-лейтенант США в отставке Ричард Ньютон рассказал 24 Каналу, что гарантии безопасности в широком смысле должны обеспечивать не только европейцы. США также присоединятся к поддержке Украины.

К теме Иностранные войска в Украине: какие сценарии существуют и являются наиболее реалистичными

Какие гарантии безопасности могут дать США?

США должны обеспечить выполнение гарантий с помощью своих Воздушных сил. В этом контексте можно обсудить предоставление или продажу Украине большего количества истребителей F-16, чтобы защищать воздушное пространство от российской агрессии.

Говорится о расширении военных возможностей, поставки, передового вооружения, таких как РСЗО HIMARS и других средств. Важно, что сейчас обсуждают предоставление оружия не только для защиты, но и для наступательных действий.

Я выступаю за расширение объемов разведывательной информации, которую США предоставляют Украине. Имею в виду как тактические, так и стратегические данные, чтобы российские цели находились в большей опасности. Это возможно благодаря информации, которую имеет Америка,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Кроме этого, Ричард Ньютон поддерживает проведение наступательных киберопераций, чтобы сдерживать Владимира Путина в киберпространстве. В рамках этих гарантий со стороны Европы можно разместить европейские войска на территории Украины для проведения учений и сдерживания врага, в случае повторной атаки.

В воздухе эти европейские силы будут поддерживать США. А также своими разведданными, киберсдерживанием и другими инструментами.

На этом этапе я бы не поддерживал размещение американских войск в Украине. Эту задачу должны выполнить европейские партнеры. Присутствие наших войск на земле не является обязательным,

– добавил Ричард Ньютон.

Но Путину стоит дать понять, что хоть США не размещают войска, но есть другие возможности. Именно на воздушной защите, поставке техники, обмене разведданными и кибероперациях надо сосредоточиться.

Гарантии безопасности для Украины: что известно