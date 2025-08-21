После встречи Владимира Зеленского и европейских лидеров с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа, продолжается работа над гарантиями безопасности для Украины. Обсуждается, в частности, возможное размещение иностранных войск на территории нашей страны.

Политолог Валентин Гладких в разговоре с 24 Каналом предположил, каким должно быть постконфликтное урегулирование и могут ли появиться на линии разграничения войска других стран. Также он отметил, какие функции могли бы выполнять иностранные военные.

К теме Трамп возьмет под свое "крыло": СМИ раскрыли, какой будет роль США в гарантиях безопасности для Украины

Какие гарантии безопасности являются приемлемыми для нашей страны?

Гладких отметил, что могут быть разные типы миротворческих миссий. Возможно будет вполне достаточным присутствие миссии, которая будет наблюдать за тем, соблюдают ли стороны взятые на себя обязательства.

Потому что силовым способом развести стороны, которые имеют такую численность вооруженных сил и арсенал, технически невозможно,

– пояснил он.

Украину, по мнению политолога, прежде всего интересуют вопросы гарантий безопасности, которыми она сможет воспользоваться в случае, если Россия попытается продолжить агрессию или начать очередной раунд войны.

В этом контексте возможно, по его словам, создание определенного формата сотрудничества между Украиной и отдельными странами-членами НАТО, которые возьмут на себя обязательства гарантировать нам территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Еще один важный момент – какой будет численность Вооруженных Сил Украины. А также – милитаризация, развитие украинского ВПК, что является лучшими гарантиями. Это – способность самостоятельно давать адекватный ответ агрессору, чтобы у него не возникало глупых мыслей в голове,

– подчеркнул Гладких.

Гарантии безопасности для Украины, как предположил он, должны включать:

многочисленные и хорошо подготовленные благодаря поддержке европейских партнеров Вооруженные Силы;

всестороннее максимальное развитие ВПК Украины, что невозможно в полной мере реализовать без его максимальной адаптации к стандартам НАТО;

разработку определенного формата сотрудничества Украины с государствами-членами НАТО, которые будут гарантировать нам безопасность.

В то же время документально зафиксированное не вступление Украины в НАТО или в любой другой военно-политический блок является бредом, ведь это, по сути, ограничение государственного суверенитета,

– отметил политолог.

Кроме того, он назвал категорически недопустимые варианты относительно гарантий безопасности Украины.

"Мы уже подписывали Будапештский меморандум, который на тот момент казался очень действенным инструментом. И сотрудничали с мониторинговой миссией ОБСЕ на линии разграничения с так называемым ОРДЛО, и все помним, чем это закончилось", – напомнил Валентин Гладких.

Будапештский меморандум Это международное соглашение о неядерном статусе Украины было заключено 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. В рамках этого документа нашей стране предоставлялись гарантии суверенитета и безопасности.

Он добавил, что надеется на то, что люди, которые причастны к разработке нового формата гарантий безопасности учтут предыдущий негативный опыт, ведь являются специалистами в этой сфере.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?