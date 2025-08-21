Політолог Валентин Гладких у розмові з 24 Каналом припустив, яким має бути постконфліктне врегулювання та чи можуть з'явитися на лінії розмежування військ інших країн. Також він зазначив, які функції могли б виконувати іноземні військові.

Які безпекові гарантії є прийнятними для нашої країни?

Гладких наголосив, що можуть бути різні типи миротворчих місій. Можливо буде цілковито достатньою присутність місії, яка буде спостерігати за тим, чи дотримуються сторони взяті на себе зобов'язання.

Тому що у силовий спосіб розвести сторони, які мають таку чисельність збройних сил і арсенал, технічно неможливо,

– пояснив він.

Україну, на думку політолога, насамперед цікавлять питання безпекових гарантій, які вона зможе скористатися у разі, якщо Росія спробує продовжити агресію або розпочати черговий раунд війни.

У цьому контексті можливе, за його словами, створення певного формату співпраці між Україною і окремими країнами-членами НАТО, які візьмуть на себе зобов'язання гарантувати нам територіальну цілісність і державний суверенітет України.

Ще один важливий момент – якою буде чисельність Збройних Сил України. А також – мілітаризація, розвиток українського ВПК, що є найкращими гарантіями. Це – здатність самостійно давати адекватну відповідь агресору, щоб у нього не виникало дурних думок в голові,

– підкреслив Гладких.

Гарантії безпеки для України, як припустив він, мають включати:

чисельні та добре підготовлені завдяки підтримці європейських партнерів Збройні Сили;

всебічний максимальний розвиток ВПК України, що неможливо повною мірою реалізувати без його максимальної адаптації до стандартів НАТО;

розробку певного формату співпраці України з державами-членами НАТО, які гарантуватимуть нам безпеку.

Водночас документально зафіксований не вступ України до НАТО або до будь-якого іншого військово-політичного блоку є маячнею, адже це є по суті обмеження державного суверенітету,

– зауважив політолог.

Крім того, він назвав категорично неприпустимі варіанти щодо гарантій безпеки України.

"Ми вже підписували Будапештський меморандум, який на той момент здавався дуже дієвим інструментом. І співпрацювали з моніторинговою місію ОБСЄ на лінії розмежування з так званим ОРДЛО, і всі пам'ятаємо, чим це закінчилося", – нагадав Валентин Гладких.

Будапештський меморандум Цю міжнародну угоду щодо неядерного статусу України було укладено 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією. В межах цього документу нашій країні надавались гарантії суверенітету та безпеки.

Він додав, що сподівається на те, що люди, які причетні до розробки нового формату безпекових гарантій врахують попередній негативний досвід, адже є фахівцями в цій сфері.

Що відомо про безпекові гарантії для України?