Гатят из РСЗО и авиации: враг на Юге увеличил интенсивность обстрелов
Источник:ОК "Юг"
Российские оккупанты на Юге значительно увеличили плотность обстрелов. Враги также нанесли 4 авиационных удара по нашим позициям.
Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там обнародовали данные по ситуации в регионе в течение 25 июня.
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Россияне значительно усилили обстрелы
Российские оккупанты на Юге продолжают обороняться, не создавая новых ударных группировок и пытаясь истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.
В течение суток (говорится о 25 июня – 24 канал) увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух",
– сообщило ОК "Юг".
Добавили также, что:
- по южному Криворожью враги ударили реактивными системами залпового огня, повредив частные дома и социальную инфраструктуру;
- к счастью, люди не погибли;
- в ответ наша авиация 5 раз ударила по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам подразделений России;
- результаты ударов наших бойцов еще разведывают.
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На Юге российские оккупанты потеряли:
- 24 единицы личного состава;
- 2 танка;
- а еще 5 других бронированных машин;
- 2 полевых склада боеприпасов;
- 1 огневую точку.
На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов,
– сообщило командование.
Добавило также, что российские оккупанты обстреливают общины, когда волонтеры пытаются наладить поставки лекарств или товары первой необходимости.
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Шторм в Черном море создает враждебному флоту и плавсоставу испытания на прочность вестибулярного аппарата.
"2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря", – объяснило командование.
Последние новости с Юга Украины
- 25 июня враги выпустили 9 противокорабельных ракет по Николаеву и пригороду. Противник повторно атаковал портовую инфраструктуру, жилые кварталы и зоны отдыха. Власти еще уточняли информацию о пострадавших людях.
- 24 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка России пытается поддерживать благоприятный для своих сил режим. Однако в море штормило, поэтому враг был вынужден укрываться в пунктах базирования. В море было 4 ракетных и 3 больших десантных корабля.
- Анализируя атаки на Одесщину, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Россия с 24 февраля по 24 июня выпустила по Одессе и области 70 ракет. Известно, что враги убили 10 человек, а еще 29 получили ранения.
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