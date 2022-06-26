Гатят из РСЗО и авиации: враг на Юге увеличил интенсивность обстрелов

Российские оккупанты на Юге значительно увеличили плотность обстрелов. Враги также нанесли 4 авиационных удара по нашим позициям.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там обнародовали данные по ситуации в регионе в течение 25 июня.

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Россияне значительно усилили обстрелы

Российские оккупанты на Юге продолжают обороняться, не создавая новых ударных группировок и пытаясь истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

В течение суток (говорится о 25 июня – 24 канал) увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух",

– сообщило ОК "Юг".

Добавили также, что:

по южному Криворожью враги ударили реактивными системами залпового огня, повредив частные дома и социальную инфраструктуру;

к счастью, люди не погибли;

в ответ наша авиация 5 раз ударила по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам подразделений России;

результаты ударов наших бойцов еще разведывают.

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На Юге российские оккупанты потеряли:

24 единицы личного состава;

2 танка;

а еще 5 других бронированных машин;

2 полевых склада боеприпасов;

1 огневую точку.

На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов,

– сообщило командование.

Добавило также, что российские оккупанты обстреливают общины, когда волонтеры пытаются наладить поставки лекарств или товары первой необходимости.

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Шторм в Черном море создает враждебному флоту и плавсоставу испытания на прочность вестибулярного аппарата.

"2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря", – объяснило командование.

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25 июня враги выпустили 9 противокорабельных ракет по Николаеву и пригороду. Противник повторно атаковал портовую инфраструктуру, жилые кварталы и зоны отдыха. Власти еще уточняли информацию о пострадавших людях.

24 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что в северо-западной части Черного моря корабельная группировка России пытается поддерживать благоприятный для своих сил режим. Однако в море штормило, поэтому враг был вынужден укрываться в пунктах базирования. В море было 4 ракетных и 3 больших десантных корабля.

Анализируя атаки на Одесщину, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Россия с 24 февраля по 24 июня выпустила по Одессе и области 70 ракет. Известно, что враги убили 10 человек, а еще 29 получили ранения.

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