Гатят из РСЗО и авиации: враг на Юге увеличил интенсивность обстрелов

26 июня 2022 , 04:59
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Источник:

ОК "Юг"

Российские оккупанты на Юге значительно увеличили плотность обстрелов. Враги также нанесли 4 авиационных удара по нашим позициям.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там обнародовали данные по ситуации в регионе в течение 25 июня.

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Россияне значительно усилили обстрелы

Российские оккупанты на Юге продолжают обороняться, не создавая новых ударных группировок и пытаясь истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

В течение суток (говорится о 25 июня – 24 канал) увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух",
– сообщило ОК "Юг".

Добавили также, что:

  • по южному Криворожью враги ударили реактивными системами залпового огня, повредив частные дома и социальную инфраструктуру;
  • к счастью, люди не погибли;
  • в ответ наша авиация 5 раз ударила по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам подразделений России;
  • результаты ударов наших бойцов еще разведывают.

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На Юге российские оккупанты потеряли:

  • 24 единицы личного состава;
  • 2 танка;
  • а еще 5 других бронированных машин;
  • 2 полевых склада боеприпасов;
  • 1 огневую точку.

На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов,
– сообщило командование.

Добавило также, что российские оккупанты обстреливают общины, когда волонтеры пытаются наладить поставки лекарств или товары первой необходимости.

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"2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря", – объяснило командование.

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Автор: Діана Квасневська